MatePad Pro : Huawei lance un iPad Pro sous Android avec la 5G, prix à partir de 549 €

Huawei lance son MatePad Pro en Europe, une tablette qui a été dévoilée en Chine il y a quelques mois. Elle fait fortement penser à l’iPad Pro avec son stylet et son clavier sans fil, mais le Huawei MatePad Pro se distingue par sa compatibilité 5G ainsi qu’une recharge sans fil dans les deux sens.

Si vous recherchez un équivalent des futurs iPad Pro 2020 sous Android, le MatePad Pro de Huawei est fait pour vous. Nous en avions déjà entendu parler en novembre dernier, lors de son officialisation en Chine. La tablette dispose d’un écran LCD de 10,8 pouces en définition 2560 x 1600 pixels. Elle est également équipée d’un SoC Kirin 990, le même que le Mate 30 Pro et le Honor View 30, ce qui en fait une tablette largement puissante pour tous vos besoins, et notamment pour tourner les jeux vidéos les plus exigeants.

Le SoC est épaulé par une mémoire vive de 6 ou 8 Go avec 128 Go, 256 ou 512 Go d’espace de stockage. À l’arrière, on retrouve un double capteur photo de 2 x 13 MP. À l’avant, le trou présent dans l’angle supérieur gauche de l’écran abrite une caméra selfie de 8 MP.

Huawei MatePad Pro : disponible en trois versions avec le WiFi, la 4G ou la 5G, à partir de 549 €

Le Huawe MatePad Pro embarque une batterie de 7250 mAh compatible avec une charge rapide 40W qui permet de récupérer 10 heures d’autonomie en 1h de charge. La tablette également la première à proposer de la recharge sans fil dans les deux sens, avec une puissance de 27W. En d’autres termes, elle peut être rechargée par induction ou charger elle-même un smartphone, des écouteurs comme les Huawei Freebuds 3 ou encore le stylet M-Pen qui l’accompagne simplement en les posant à l’arrière.

La tablette est proposée en 3 versions compatibles : WiFi seulement, WiFi+4G ou WiFi+5G avec des prix allant de 549 € pour la version WiFi avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage à 949 € pour la version 5G avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Voici la configuration des prix du Huawei MatePad Pro en fonction des versions.

Wifi 4/128 Go : 549 €

Wifi 8/256 Go : 649 €

Wifi 8/256 Go : 749 €

4G 6/128 Go : 599 €

4G 8/256 Go : 699 €

5G 8/256 Go : 799 €

5G 8/512 Go : 949 €

Si vous êtes intéressé par les accessoires, un étui sera proposé à 39 €. Le stylet M-Pencil coûte 99 €, le Smart Keyboard est à 129 €. Le Huawei MatePad Pro sera disponible en avril prochain sous la version Open Source d’Android, sans les services Google.