L’iPad Pro 11 2020 s’affiche à un très bon prix à l’occasion des soldes

L'iPad Pro 11 2020 (2e génération) est à un bon prix sur Boulanger à l'occasion des soldes d'été. Vendu habituellement à 899 €, il est à 699 € en ce moment. Cela représente une réduction de 200 € (-22%).

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE

Les produits Apple n'échappent pas réduction des soldes d'été 2021. iPhone, iPad, AirPods ou Mac, les occasions se multiplient pour acheter moins cher. On a par exemple déniché une promo sur l'iPhone 11 dans tous les coloris à partir de 599 €. Si vous recherchez plutôt une tablette Apple, voici une belle offre sur l'iPad Pro 11 2020. Boulanger le vend à 699 € au lieu de 899 €. De quoi réaliser une économie de 200 €, soit 22% de réduction sur le prix de référence.

Cette version de l'iPad 11 Pro est sortie en mars 2020. Elle est équipée d'un brillant écran de 11 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. C'est la puce A12Z Bionic assure le calcul et l'exécution des tâches avec une grande efficacité. Elle est épaulée par 6 Go de mémoire RAM, 128 Go de stockage et par un GPU 8 cœurs pour les traitements graphiques.

La partie photo est elle aussi soignée et se compose de deux capteurs : un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 10 MP. Ils sont accompagnés d'un scanner LiDAR pour la profondeur de champ et les applications de réalité augmentée. Enfin, l'iPad Pro 11 de 2e génération dispose d'une puce Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0 et offre 10h d'autonomie. Il se recharge via un port USB-C.