Soldes : le prix de l’iPhone 11 est en chute dans tous les coloris

Le prix de l'iPhone 11 est en baisse dans toutes ses couleurs. Vous attendiez une bonne occasion pour l'acheter moins cher ? Amazon, Fnac/Darty, Cdiscount et Boulanger se sont alignés sur la même promo pendant les soldes d'été.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CHEZ AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CHEZ LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CHEZ DARTY

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CHEZ BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CHEZ CDSCOUNT

Nous continuons de dénicher pour vous des offres intéressantes pour acheter malin pendant les soldes. Et cette fois-ci c'est l'iPhone 11 qui fait l'objet d'une belle réduction chez Amazon, Fnac/Darty, Boulanger et Cdiscount. La version 64 Go est passée sous la barre des 600 €. Il est à 599 € très exactement alors qu'il fallait débourser 689 € pour l'acquérir. Cela représente 90 € de remise qui ne se refusent pas pour un iPhone.

L'offre est valable sur tous les coloris de l'iPhone 11, à savoir le blanc, la jaune, le mauve, le noir, le rouge ou encore le vert. Amazon va plus loin en proposant une remise sur les autres options de stockage. Si vous avez besoin de plus d'espace pour stocker vos données, les versions 128 Go et 256 Go sont à 649 € et 819 € respectivement au lieu de 739 € et 849 €. Cela donne plus de marge pour choisir la variante qui vous convient.

Bien qu'il soit vieux d'une génération, l'iPhone 11 reste un smartphone qui vaut largement le coup. Encore plus à ce prix-là. Pour ce qui est de sa fiche technique, il embarque un SoC Apple A13 Bionic gravé en 7nm et qui assure de hautes performances dans tous les contextes. Et pour la partie photo, inutile de préciser que vous avez de quoi prendre des clichés mémorables lors de vos vacances.