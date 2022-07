iPad Air 5 (2022) : Amazon propose 100 € de remise sur la tablette Apple

L'iPad Air 5 de 2022 fait l'objet d'une réduction importante sur Amazon. Grâce à un coupon de 100 €, la tablette Apple voit son prix passer sous la barre des 590 €. Elle est à 587 € très exactement au lieu de 687 €.

De nombreuses promotions intéressantes sont proposées sur Amazon à l'occasion du Prime Day 2022 qui s'achève dans quelques heures. Mais toutes les offres ne sont pas réservées qu'aux abonnés Amazon Prime. C'est le cas de ce bon plan sur l'iPad Air 5 dont tout le monde peut profiter.

Lancée en mars dernier au prix de 699 € dans sa version WiFi avec 64 Go de stockage, la tablette Apple s'affiche à 587 € en ce moment sur Amazon. À la base, le prix affiché est de 687 €, mais vous pouvez le faire chuter considérablement en appliquant un coupon de 100 € (voir case à cocher juste en dessous du prix).

Grâce à ce coupon, l'iPad Air 2022 est à son prix le plus bas qu'il nous a été donné de constater. En considérant le prix conseillé, la réduction accordée est de 112 € pour être plus juste. C'est donc un excellent bon plan à saisir avant qu'il ne soit trop tard. Parlons maintenant les caractéristiques de la tablette. C'est la première de la gamme iPad Air à embarquer une puce Apple Silicon, en l'occurrence le SoC Apple M1.

Ce dernier permet à l'iPad Air 5 d'offrir de meilleures performances, une consommation plus faible et donc une bien meilleure autonomie. La tablette est par ailleurs compatible 5G et avec le WiFi 6. Elle arbore un écran de 10,9 pouces bien calibré et disposant d'un revêtement antireflet.