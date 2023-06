iOS 17 : le fameux “Dis Siri” nous fait ses adieux, un simple “Siri” suffit

Dites adieu aux traditionnels “Hey Siri” ou “Dis Siri”. Avec iOS 17, il ne sera plus nécessaire d'utiliser deux termes pour interpeller l'assistant vocal : un simple “Siri” suffira à déclencher l'application sur son iPhone.

“Dis Siri” ou “Hey Siri”… Si vous êtes utilisateur d'iPhone, combien de fois avez-vous prononcé ces termes ? Cette époque est désormais révolue. Ne versez pas une larme : par souci de simplicité, Apple vient d'annoncer de sa WWDC 2023 qu'il ne sera plus nécessaire de prononcer les deux termes.

Avec l'arrivée d'iOS 17, Apple continue à mettre les petits plats dans les grands. Mais parmi toutes les nouveautés qui s'apprêtent à débarquer dans le système d'exploitation des iPhone, il en est une qui devrait faire son petit effet : l'expression “Hey Siri” va être remplacée par un simple “Siri”.

Pour activer l'assistant vocal des iPhone, dites simplement “Siri”

C'est un tout petit changement qui est en train d'être opéré, mais il marque la fin d'une époque. Les commandes “Hey Siri” ou “Dis Siri” vont bientôt disparaître. Après plus de 12 ans d'existence, les deux commandes ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Certes, vous pourrez toujours les utiliser pour interpeller l'assistant vocal des iPhone. Mais vous pourrez bientôt simplement utiliser la commande “Siri” pour parler à l'assistant de votre iPhone.

La commande vocale “Siri” fera son apparition sur la prochaine version d'iOS 17. Une première bêta du système d'exploitation est attendue pour juillet 2023. La version finale de l'OS est quant à elle attendue pour septembre 2023.

Rappelons que du côté d'Android, il convient toujours d'utiliser la commande vocale “OK Google” pour interpeller l'assistant. Et on imagine mal que celui-ci soit raccourci à sa plus simple expression (sans le “OK”, donc), tant le terme Google est aujourd'hui utilisé au quotidien. Notez néanmoins que Google Assistant peut parfois se passer d'un OK Google et interpréter certaines commandes vocales, sans interpellation. Même chose pour Celia, l'assistant de Huawei. Quant à Cortana, l'assistant de Microsoft, c'est déjà de l'histoire ancienne : l'outil, lancé en fanfare avec Windows 8, s'est fait de plus en plus discret au fil des éditions de Windows… À tel point que Cortana devrait disparaître d'ici fin 2023.