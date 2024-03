Apple annonce le MacBook Air M3, le plus puissant des ultraportables

Apple révolutionne à nouveau l'univers des ordinateurs portables avec le lancement des nouveaux modèles MacBook Air, équipés de la puce M3. Disponible en versions 13 et 15 pouces, cette gamme d'ordinateurs super compacts promet des performances accrues et une connectivité améliorée.

La gamme MacBook d'Apple, s'est enrichie de nouvelles fonctionnalités avec l'introduction des processeurs M3. L'annonce des MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi que de l'iMac 24 a permis la transition vers cette puce, héritière de la technologie M1, sans toutefois parvenir à dissiper entièrement les scepticismes quant à la progression des performances. Ces interrogations, centrées principalement sur la comparaison avec les puces de première génération plutôt que sur une avancée significative par rapport aux M2, ont soulevé des doutes sur les avancées promises par cette nouvelle génération de puces.

Ces réserves mises à part, cette série de puces, composée des variantes M3, M3 Pro, et M3 Max, a été accueillie avec anticipation. La finesse de gravure en 3 nm, une première pour les processeurs d'ordinateurs Apple, possède une efficacité énergétique accrue et une performance améliorée. Cette optimisation se reflète dans leur architecture de base, qui allie quatre cœurs haute performance à quatre cœurs à faible consommation. Malgré les critiques, cette avancée dans la conception des puces positionne les nouveaux MacBook Air comme des candidats sérieux face à la concurrence Windows, notamment grâce à des améliorations graphiques significatives et une autonomie étendue, renforçant ainsi leur attractivité.

Le nouveau MacBook Air équipé de la puce M3 sera disponible le 8 mars

Au-delà de leur design ultra compact, les nouveaux MacBook Air M3 se distinguent par une série d'améliorations significatives. Le cœur de ces avancées réside dans la puce M3, qui intègre un CPU à 8 cœurs et un GPU pouvant aller jusqu'à 10 cœurs, offrant ainsi une performance graphique et de traitement sans précédent. Apple positionne ces appareils comme les meilleurs ordinateurs portables grand public pour l'intelligence artificielle, grâce à un Neural Engine plus rapide et à une connectivité Wi-Fi 6E deux fois plus rapide que la génération précédente. Ces caractéristiques le positionnent comme un choix potentiel pour les professionnels et les créatifs à la recherche de puissance et de mobilité.

L'introduction des nouveaux MacBook Air M3 est accompagnée d'une politique tarifaire pensée pour une large accessibilité, avec des prix débutant à 1 299,00 € pour le modèle de base 13 pouces, taxes et frais inclus. Apple propose en outre un programme de reprise, encourageant les utilisateurs à échanger leur ancien matériel contre un crédit applicable à l'achat d'un nouveau Mac. Avec leur format compact et léger, ces modèles incarnent l'idéal pour les utilisateurs en quête de mobilité. La disponibilité imminente de ces ordinateurs, dès le 8 mars, promet d'apporter une solution élégante pour naviguer entre les exigences d'un mode de vie actif et la nécessité d'accéder à des technologies performantes.

Source : Apple