iOS 17.4 : l’Europe lance une enquête après la suppression des applications Web sur iPhone

Avec iOS 17.4, Apple met fin aux web app en Europe pour se conformer au Digital Markets Act, mais la Commission européenne a envoyé des questions au constructeur pour qu'il explique sa décision. Cela pourrait mener à une enquête formelle.

Apple ne peut plus faire ce qu'il veut. Depuis la mise en place progressive de réglementations européennes concernant les géants de la Tech américains, ces derniers sont dans l'obligation de modifier le fonctionnement de leur services et de leurs produits. C'est à l'une de ces lois que l'on doit l'arrivée du port USB-C sur les iPhone 15 par exemple. Le 6 mars 2024 sera une date importante sur le Vieux continent : le Digital Markets Act (DMA) entrera en vigueur. Il comporte tout un tas de contraintes obligeant, entre autres choses, Apple à ouvrir son écosystème.

Sur iPhone, il sera par exemple possible de télécharger des applications en dehors de l'App Store. Mais pour se conformer au DMA, Apple a récemment pris un chemin détourné en supprimant les applications Web pour les utilisateurs européens dans la mise à jour iOS 17.4. Pour rappel, il s'agit de la possibilité de mettre un site Web sur l'écran d'accueil de l'iPhone afin de transformer le raccourci en web app, ce qui lui fait gagner des fonctionnalités normalement réservées aux applications. Sauf que l'Europe ne voit pas la décision d'un bon œil.

L'Europe questionne Apple sur sa décision de supprimer les web app sur le Vieux continent

“Nous examinons en effet la conformité de tous les gatekeepers, y compris Apple. Dans ce contexte, nous étudions particulièrement la problématique des progressive web apps, et pouvons confirmer l’envoi de demande d’informations à Apple et aux développeurs d’applications, qui pourront nous fournir des informations utiles à notre évaluation“, confirme la Commission européenne au Financial Times.

Apple n'a pas commenté sur ce point, mais dit plus généralement s'attendre “à ce que ce changement affecte un petit nombre d'utilisateurs“, en regrettant “tout impact que ce changement – ​​qui a été apporté dans le cadre des travaux de mise en conformité avec le DMA – pourrait avoir sur les développeurs d’applications Web Home Screen et [les] utilisateurs“. La firme de Cupertino a déjà justifié sa décision en avançant des potentiels problèmes de sécurité. Étant donné qu'iOS 17.4 arrivera au plus tard le 6 mars 2024, il est peu probable qu'un quelconque changement y soit apporté avant son déploiement.