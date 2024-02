iOS 17.4 : clap de fin pour les applications Web en Europe sur iPhone, ce n’est pas un bug

Plusieurs rapports annonçaient déjà leur suppression, et Apple a finalement mis fin aux applications Web sur ses iPhone dans la dernière mise à jour d’iOS 17, la version 17.4, qui est actuellement disponible en bêta.

Apple a confirmé avoir désactivé la fonctionnalité des Progressive Web Apps (PWA) sur l'écran d'accueil des iPhone dans l'Union européenne. La société explique qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA), qui exige qu'Apple prenne en charge d'autres moteurs de navigateur sur iOS.

Les PWA sont des applications web qui peuvent être installées sur l'écran d'accueil des iPhone et qui se comportent comme des applications natives. Elles peuvent utiliser des fonctionnalités telles que l'accès hors ligne, les notifications push et l'accès à l'appareil photo. Cependant, Apple explique que ces fonctionnalités dépendent du moteur WebKit et de son architecture de sécurité, qui sont conçus pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs d'iOS.

Les applications Web, c’est fini en Europe

Apple affirme que permettre aux PWA d‘utiliser d'autres moteurs de navigateur poserait de sérieux risques en matière de sécurité et de confidentialité, car des applications web malveillantes pourraient accéder aux données et aux autorisations d'autres applications web sans le consentement de l'utilisateur. Apple affirme également que la mise en place d'une nouvelle architecture d'intégration pour prendre en charge d'autres moteurs de navigation serait peu pratique et inutile, car les applications web de l'écran d'accueil ne sont pas largement utilisées par les utilisateurs de l'iPhone.

Par conséquent, les utilisateurs d'iPhone dans l'Union européenne ne pourront plus installer ou utiliser de PWA sur leur écran d'accueil. Ils pourront toujours accéder aux sites web par l'intermédiaire des signets, mais ils devront les ouvrir dans Safari ou dans un autre navigateur par défaut. Ils perdront également les avantages des PWA, tels que l'accès hors ligne, les notifications push et l'accès à l'appareil photo.

Apple affirme que ce changement est une conséquence directe du DMA, qui vise à créer un marché numérique équitable et concurrentiel dans l'UE. Le DMA exige également qu'Apple autorise d'autres magasins d'applications, d'autres méthodes de paiement et d'autres fonctionnalités sur iOS. Apple déclare respecter le DMA, mais regrette l'impact qu'il aura sur les développeurs et les utilisateurs des applications web de l'écran d'accueil. Le changement a été aperçu sur la deuxième bêta d’iOS 17.4, qui devrait être publiée en version finale d’ici quelques semaines.