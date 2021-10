Voice Plan : Apple Music propose un nouvel abonnement à 5 dollars par mois

Apple a dévoilé un nouvel abonnement pour son service Apple Music lors de sa keynote du 18 octobre. Proposé à seulement 4,99 dollars, il permet de profiter du service uniquement via la voix. Il est aussi amputé de quelques fonctionnalités.

« Hey Siri, joue-moi un peu de musique ! » Si vous êtes un adepte de l’assistant vocal d’Apple, il se peut que vous ne passiez que par ce biais pour écouter de la musique via Apple Music. Dans ce cas, la firme de Cupertino a une offre intéressante à vous proposer : Voice Plan.

Présenté lors de la keynote du 18 octobre 2021, Voice Plan est un nouvel abonnement pour Apple Music. Il est proposé à 4,99 dollars par mois (contre 10 dollars pour l’abonnement classique). Pour ce tarif, un seul utilisateur pourra profiter du service (via un identifiant lié à la marque) sur tous ses terminaux Apple.

Voice Plan vous permet de profiter d'Apple Music pour seulement 5 dollars par mois

Voice Plan a une particularité : il ne fonctionne qu’avec Siri, donc avec votre voix (via HomePod, smartphone, MacBook…). Vous ne pouvez donc pas accéder à la navigation visuelle, ni aux paroles ni aux clips. De plus, le spatial audio n’est pas de la partie. Mais pour ce prix, vous pourrez jouer toute la musique d’Apple Music en le demandant à l'assistante vocale, et même profiter de Playlists customisées pour l’occasion. Vous avez des amis qui viennent dîner et vous voulez une ambiance un jeu cosy ? Demandez de lancer la playlist Dinner Party. Vous voulez quelque chose de punchy pour faire du sport ? Demandez la playlist pour la course à pied. Etc.

Voice Plan sera disponible dans les prochaines semaines aux Etats-Unis, mais aussi en France. Si le prix européen n’a pas été annoncé, on peut s’attendre à un tarif affiché de 5 euros. L’abonnement classique d’Apple Music à 10 euros ne bouge pas et inclut toutes les fonctionnalités de Voice Plan.

Dans le même temps, Apple a aussi présenté d’autres produits, comme la troisième génération d’Airpods, mais aussi ses nouveaux MacBooks Pro. Ces derniers disposent de la nouvelle version de la puce M1 du constructeur : la M1 Pro et la M1 Max.