Apple Music active la qualité lossless et “l’Audio Spatial” Dolby Atmos, comment en profiter

Apple Music déploie à partir d'aujourd'hui la qualité audio lossless ainsi que “l'Audio Spatial” Dolby Atmos sur une sélection de morceaux de musique du catalogue, fonctionnalités que la marque tease depuis des semaines. On vous donne, au passage nos premières impressions. Tous les iPhone sous iOS 14.6 et la bêta iOS 15 sont compatibles – les utilisateurs Android ont également accès à la qualité audio sans perte, mais pas à l'Audio Spatial Dolby Atmos.

Apple vient enfin de déployer deux fonctionnalités teasées depuis des semaines : la qualité audio sans perte lossless ainsi que l'Audio Spatial – le tout sans augmenter le prix de l'abonnement d'un iota. La qualité audio sans perte consiste à moins compresser les morceaux. Le son semble alors nettement plus clair, riche et défini. Jusqu'ici, une poignée de plateformes de streaming ultra-premium (Tidal, Qobuz…) proposaient ce genre de qualité en streaming, moyennant un abonnement souvent très cher à plus de 20 euros par mois. Il faut posséder du matériel hifi adéquat pour réellement en tirer parti.

D'ailleurs, ni les AirPods Pro ni l'AirPods Max ne permettent vraiment d'écouter de la musique sans perte, limitations de la technologie bluetooth oblige. L'AirPods Max a pourtant bien une entrée jack audio analogique pour contourner la connexion bluetooth, mais – il y a de quoi trouver cela amusant – l'entrée analogique convertit le signal en numérique, et compresse le son par la même occasion. Du coup vous ne serez pas surpris de tomber sur des tests indépendants qui affirment que la qualité audio de l'AirPods Max est meilleure en bluetooth qu'en connexion filaire.

Apple Music active la qualité lossless sans perte et l'Audio Spatial sans aucun surcoût

C'est comme si Apple vous encourageait, une fois n'est pas coutume, à vous intéresser à ce font les fabricants de casques concurrents. Qui sont d'ailleurs totalement compatibles avec l'autre technologie teasée depuis des mois et qui débarque également sur certains morceaux d'Apple Music : l'Audio Spatial. Apple n'en avait pas beaucoup dit sur le sujet. On savait simplement que les AirPods Pro et Max proposent d'activer la fonctionnalité lors de l'appairage, sans qu'elle ne soit vraiment disponible nulle part, à part, peut-être, sur les contenus Apple TV+ (mais ce n'est pas forcément toujours très net).

Avec l'arrivée de l'Audio Spatial dans Apple Music, on se rend compte en fait que la technologie n'est qu'une variante… de Dolby Atmos. Malgré le fait que Apple vend la technologie sous l'appellation Audio Spatial, vous ne trouverez aucune mention ou logo “Audio Spatial” sur les morceaux remasterisés pour le prendre en charge. A la place, il faudra donc chercher le logo Dolby Atmos. Du coup, là encore, il n'est pas nécessaire de posséder des AirPods Pro ou AirPods Max pour en profiter. N'importe quel casque audio, même entrée de gamme, peut normalement délivrer cet effet.

Apple Music : que valent le lossless et l'Audio Spatial Dolby Atmos ?

Pour avoir écouté plusieurs morceaux compatibles avec des AirPods Pro, l'effet est clairement perceptible. Les instruments sont plus découpés et ressortent mieux. Personnellement, pourtant, je laisserai l'Audio Spatial désactivé. Le lossless apporte une vraie hausse de qualité, mais le Dolby Atmos dénature souvent, à mon avis, l'intention d'origine des ingénieurs son et de l'artiste. L'effet peut parfois être étrange : l'attaque des rythmes, par exemple, étouffe les autres instruments ce qui peut dans certains cas rendre l'écoute stéréo nettement plus agréable que le mode “Audio Spatial”.

Ces deux nouveautés sont progressivement déployées sur les morceaux du catalogue Apple Music, en commençant par les sorties les plus récentes. Vous pouvez facilement accéder à quelques artistes dont les morceaux ont été remasterisés depuis l'onglet Explorer. Le lossless est disponible dans Apple Music sur Android et iOS 14.6 et la bêta iOS 15. L'Audio Spatial / Dolby Atmos est en revanche une exclusivité iPhone. Vous pouvez activer / désactiver la qualité sans perte et l'Audio Spatial dans les réglages de l'application.

Lire également : Spotify est sur le point de passer à la qualité audio HiFi lossless comme Apple Music

Notez que la qualité lossless augmente significativement l'utilisation de data. Vous pouvez définir une qualité différente sur les données cellulaires dans les réglages. Au passage, deux niveaux de qualité lossless sont disponibles : ALAC jusqu'à 24 bits /45 kHz et ALAC jusqu'à 24 bits / 192 kHz. Vous avez pu tester la qualité sans perte et l'Audio Spatial ? Qu'en avez-vous pensé ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !