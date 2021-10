iPhone SE Plus : une sortie en 2022 avec un écran LCD 4,7 pouces et la 5G

Apple ne va vraisemblablement pas abandonner les smartphones avec de petits écrans l’année prochaine, puisque le fabricant américain envisagerait désormais de sortir un modèle « iPhone SE Plus » avec un écran de 4,7 pouces en 2022.

Selon Ross Young de DSCC, des sources dans le secteur des écrans affirment qu'Apple lancerait un iPhone SE Plus en 2022. Le téléphone sera équipé d'un écran LCD de 4,7 pouces et sera compatible avec la 5G. Cela correspond aux fuites du début du mois, qui affirmait également que le nouveau modèle utiliserait la puce A15 Bionic. Pour rappel, il s'agit de la même puce surpuissante qui est déjà utilisée dans tous les modèles d'iPhone 13 de cette année.

Ross Young annonce donc que l’iPhone SE Plus remplacerait l’iPhone SE 3 en 2022, mais celui-ci n’a pourtant rien de « Plus ». Apple utilisait cette dénomination sur ses anciens iPhone pour désigner un modèle avec un écran plus grand, mais il semblerait qu’il s’agisse toujours d’un écran LCD de 4,7 pouces, exactement comme l’iPhone SE 2 de 2020. Ce nom « Plus » est d’autant plus bizarre qu’Apple utilise désormais la dénomination « Max » pour qualifier ses produits plus grands.

Apple reporte l’iPhone SE 3 à 2024

D’après Ross Young, l’iPhone SE 3 avec un écran « 5,7 – 6,1 pouces » n’arriverait qu’en 2024. Il note également que celui-ci sera équipé d’un écran LCD plutôt que d'un écran OLED comme les iPhone haut de gamme, ce qui contredit le rapport précédent qui affirmait que l’iPhone SE de 2022 serait le dernier à utiliser un tel écran.

On s’attendait également à ce qu’Apple abandonne enfin le design de l’iPhone SE, qui n’aura pas été beaucoup modifié depuis l’iPhone 6 de 2014. Il faudra donc vraisemblablement patienter jusqu’en 2024, soit 10 ans plus tard, pour qu’Apple abandonne enfin son petit écran au ratio 16:9 avec de grosses bordures et un bouton Home. Le prochain iPhone SE 3 de 2024 pourrait beaucoup ressembler à l’ancien iPhone XR.

Quoi qu’il en soit, nous devrions en savoir plus sur cet iPhone SE Plus à mesure que nous approchons de l’année prochaine. Apple devrait dévoiler son smartphone au cours du premier semestre de 2022, la fin de l’année étant réservée à ses prochains iPhone 14, qui vont bénéficier d’un nouveau design sans encoche.