Vérification de l’âge : un couvre-feu sera activé sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni, bientôt en France ?

Après avoir interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, le Royaume-Uni instaure un couvre-feu pour les moins de 18 ans, qui n'auront plus accès aux fonctions addictives durant la nuit.

“Moi tu me parles pas d'âge”, déclarait Kylian Mbappé il y a quelques années. Une maxime dont n'ont que faire les différents gouvernements occidentaux, qui renforcent leurs mesures de protection pour les mineurs sur internet. Le Royaume-Uni est l'un des États les plus stricts à ce sujet, et l'étau vient encore de se resserrer pour les jeunes Britanniques.

De l'autre côté de la Manche, la vérification de l'âge est désormais obligatoire sur les réseaux sociaux, ceux-ci étant interdits aux moins de 16 ans. Le gouvernement vient d'annoncer cette fois l'établissement d'un couvre-feu numérique pour les adolescents âgés de 16 et 17 ans, qui ont encore accès aux réseaux sociaux, mais sous une forme restreinte. Celui-ci sera activé par défaut de minuit à 6 heures du matin. Les applications de médias sociaux auront pendant cette période l'obligation de supprimer les fonctionnalités d'addiction de leurs services pour les comptes tenus par des mineurs.

Un couvre-feu numérique sur les réseaux sociaux pour les mineurs britanniques

“Les fonctionnalités susceptibles d'inciter les utilisateurs à faire défiler plus longtemps — telles que les vidéos qui se lancent automatiquement les unes après les autres et les flux qui proposent en continu du contenu personnalisé — seront désactivées par défaut pour les adolescents plus âgés”, explique Liz Kendall, députée et secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie. L'objectif est de “garantir la continuité des protections à mesure que les jeunes entreront dans leur adolescence”, puisqu'ils ne sont plus du tout censés avoir accès aux réseaux sociaux avant leurs 16 ans.

On peut se demander si la France compte s'inspirer du Royaume-Uni en la matière. Ce ne serait pas surprenant, alors que l'UE vient justement de dénoncer Meta pour le caractère addictif de Facebook et Instagram, identifiant les recommandations hautement personnalisées, la lecture automatique et le défilement infini comme des fonctionnalités qui menacent le “bien-être physique et mental” des utilisateurs. Le Royaume-Uni a aussi pour projet de présenter un ensemble de mesures visant à aider les enfants à utiliser les chatbots d'IA en toute sécurité.