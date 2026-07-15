Vérification de l’âge : un couvre-feu sera activé sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni, bientôt en France ?

Après avoir interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, le Royaume-Uni instaure un couvre-feu pour les moins de 18 ans, qui n'auront plus accès aux fonctions addictives durant la nuit.

Bot IA réseaux sociaux
Crédits : 123RF

“Moi tu me parles pas d'âge”, déclarait Kylian Mbappé il y a quelques années. Une maxime dont n'ont que faire les différents gouvernements occidentaux, qui renforcent leurs mesures de protection pour les mineurs sur internet. Le Royaume-Uni est l'un des États les plus stricts à ce sujet, et l'étau vient encore de se resserrer pour les jeunes Britanniques.

De l'autre côté de la Manche, la vérification de l'âge est désormais obligatoire sur les réseaux sociaux, ceux-ci étant interdits aux moins de 16 ans. Le gouvernement vient d'annoncer cette fois l'établissement d'un couvre-feu numérique pour les adolescents âgés de 16 et 17 ans, qui ont encore accès aux réseaux sociaux, mais sous une forme restreinte. Celui-ci sera activé par défaut de minuit à 6 heures du matin. Les applications de médias sociaux auront pendant cette période l'obligation de supprimer les fonctionnalités d'addiction de leurs services pour les comptes tenus par des mineurs.

Un couvre-feu numérique sur les réseaux sociaux pour les mineurs britanniques

“Les fonctionnalités susceptibles d'inciter les utilisateurs à faire défiler plus longtemps — telles que les vidéos qui se lancent automatiquement les unes après les autres et les flux qui proposent en continu du contenu personnalisé — seront désactivées par défaut pour les adolescents plus âgés”, explique Liz Kendall, députée et secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie. L'objectif est de “garantir la continuité des protections à mesure que les jeunes entreront dans leur adolescence”, puisqu'ils ne sont plus du tout censés avoir accès aux réseaux sociaux avant leurs 16 ans.

On peut se demander si la France compte s'inspirer du Royaume-Uni en la matière. Ce ne serait pas surprenant, alors que l'UE vient justement de dénoncer Meta pour le caractère addictif de Facebook et Instagram, identifiant les recommandations hautement personnalisées, la lecture automatique et le défilement infini comme des fonctionnalités qui menacent le “bien-être physique et mental” des utilisateurs. Le Royaume-Uni a aussi pour projet de présenter un ensemble de mesures visant à aider les enfants à utiliser les chatbots d'IA en toute sécurité.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Shark CryoGlow : triple promotion sur l’incroyable masque LED avec rafraîchissement du contour des yeux, vite !

C’est le nouvel accessoire indispensable à ajouter à sa routine beauté. Si vous voulez avoir une peau plus lisse, plus éclatante et globalement plus saine, le masque LED CryoGlow de…

Google Images se refait une beauté pour ses 25 ans et emprunte une fonctionnalité à Pinterest

Google Images fête ses 25 ans cette année et pour l’occasion, la firme de Mountain View lui prépare une grosse mise à jour. Pour ce faire, celle-ci s’est directement inspiréee…

Microsoft bat son record absolu de failles corrigées dans Windows, l’IA n’y est pas pour rien

Le rendez-vous mensuel des correctifs Windows passe d’habitude inaperçu chez les utilisateurs. Celui de juillet affiche pourtant un chiffre qui n’a aucun précédent dans l’histoire de Microsoft. La méthode employée…

Flex Titanium : Samsung explique comment la pliure devient presque invisible sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8

Samsung présente sa nouvelle technologie Flex Titanium, qui va permettre de rendre la pliure des écrans pliables des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 bien moins visible. Il…

Les publicités Google générées par IA deviennent plus faciles à repérer, mais…

Google annonce l’arrivée d’un label permettant d’identifier les publicités créées ou modifier à l’aide de son IA. Il est cependant loin d’être parfait, et ce pour plusieurs raisons. On vous…

Cette première médicale réalisée dans l’espace pourrait sauver les astronautes en route vers la Lune

Soigner un astronaute blessé à 400 000 kilomètres de la Terre inquiète la NASA depuis longtemps. Trois équipiers d’une mission privée viennent pourtant de tenter une manipulation inédite en orbite,…

Adieu les montres connectées ? On va bientôt pouvoir “peindre” des capteurs sur notre peau

Des chercheurs ont inventé une encre colorée conductrice pour des capteurs cutanés, ou “e-tatouages”, nouvelle génération. Quels sont leurs avantages par rapport aux systèmes existants et surtout, à quoi servent-ils…

Alerte rouge ! Ce correctif de Microsoft Defender cache un défaut qui pourrait paralyser votre PC

L’antivirus de Windows 11 vient de recevoir un correctif attendu depuis des semaines. Un chercheur en sécurité s’est penché dessus et a découvert un problème que Microsoft n’avait pas anticipé….

Spotify : l’application s’offre un chatbot IA à la Gemini, découvrez tout ce que vous pouvez lui demander

L’intégration de l’IA dans Spotify se poursuit. Après la génération de playlists musicales et de podcasts, c’est au tour d’une fonction se manifestant sous la forme d’un chatbot de s’inviter…

OneDrive : il perd 25 ans de données suite à un piratage, Microsoft lui conseille simplement de tout racheter

Le streamer Joshua Khane a raconté hier sa mésaventure sur X (anciennement Twitter) avec le service après-vente de Microsoft. Après s’être fait hacker, il a perdu l’accès à tous ses…