Intel Core Alder Lake (12e génération) : prix, date de sortie, performances, toutes les infos

Intel a dévoilé ses nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération dédiés aux PC de bureau. Le géant américain vise ici les gamers en proposant une nouvelle architecture censée apporter plus de puissance en jeu (mais pas que). Il y a fort à faire pour revenir dans la course face à un AMD au top de sa forme.

Le marché des processeurs n’est plus à l’avantage d’Intel. La marque a bénéficié d’une avance confortable en termes de vente pendant des années, mais s’est petit à petit fait rattraper par AMD, son concurrent direct, à tel point que les deux marques sont maintenant au coude à coude en ce qui concerne les processeurs desktops. Une situation que l’on doit à une stagnation des processeurs Intel, mais aussi aux bons produits d’AMD.

Intel cherche à renverser la tendance en annonçant ses processeurs desktops de 12e génération. La firme de Santa Clara veut frapper fort avec une nouvelle architecture. Elle veut avant vous viser les gamers, notamment avec son nouveau Core i9 dédié à la performance en jeux. On peut ainsi s’attendre à un bond en termes de puissance, mais nous devons pour l'instant nous contenter des données constructeurs.

Dans ce petit dossier, qui sera amené à évoluer en fonction des nouvelles informations, nous allons faire le point sur cette nouvelle génération. Prix, disponibilité, mais surtout puissance, on vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Combien y'a-t-il de nouveaux processeurs ?

Au total, ce sont trois processeurs qui vont être commercialisés, chacun décliné en une version sans eGPU (avec la mention KF). Le premier est l’Intel Core i5-12600K avec 10 cœurs et 16 threads. L’Intel Core i7-12700K embarque lui 12 cœurs et 20 threads. Enfin, le produit phare de cette douzième génération, le processeur Intel Core i9-12900K, propose 16 cœurs et 24 threads. C'est le processeur grand public le plus puissant de la marque pour le moment.

Voici la fiche technique complète de tous les CPU avec toutes les caractéristiques techniques. Jugez plutôt :

À quels prix seront vendus les processeurs Alder Lake ?

Les processeurs Intel Core de 12e génération ne sont pour l'instant affichés qu'en dollars, mais les tarifs en euros devraient être sensiblement similaires après conversion :

Intel Core i9-12900K – 589 dollars

Intel Core i9-12900KF – 564 dollars

Intel Core i7-12700K – 409 dollars

Intel Core i7-12700KF – 384 dollars

Intel Core i5-12600K – 289 dollars

Intel Core i5-12600KF – 264 dollars

Des prix qui semblent être en adéquation avec la promesse d'Intel (nous allons le voir plus bas), mais il ne faut pas oublier qu'en ces temps de pénurie, ils peuvent rapidement évoluer. Vers le haut, en général.

Quand sortent les processeurs de douzième génération ?

Les Intel Core de 12e génération seront disponibles dès le 4 novembre. La disponibilité dépendra évidemment des stocks. On sait que les histoires de pénuries pénalisent les géants de la tech et il ne serait pas étonnant qu'Intel en soit aussi victime avec ces nouveaux produits.

À lire aussi – Intel Alder Lake : de nombreux jeux seront incompatibles avec les futurs processeurs

Quelles nouveautés proposent Intel dans ses processeurs de 12e génération ?

Intel dévoile une nouvelle architecture au sein de ses processeurs avec des Performance-cores travaillant main dans la main avec des Efficient-cores, de quoi faire grimper les performances en jeu, mais aussi en bureautique. Les premiers visent les performances les plus élevées possibles, avec une fréquence élevée sans souci de consommation. Les deuxièmes sont dédiés aux tâches de fond et recherchent avant tout l'équilibre entre la puissance et la consommation.

Cette architecture permet une nouvelle gestion de la mémoire cache grâce aux Efficient-cores, qui travaillent dans les coulisses pour offrir une expérience plus fluide, pendant que les Performance-cores font eux tourner ce qui demande le plus de puissance. Intel promet ainsi des temps de chargement extrêmement réduits en jeu. La stabilité en termes d’images par seconde devrait également se voir renforcée. L'utilité va beaucoup plus loin que le jeu vidéo, puisque cette méthode permet aussi d'augmenter drastiquement les performances dans des logiciels réputés gourmands, comme Lightroom. Ce processeur devrait en théorie permettre aux applications tournant en fond de ne pas ralentir votre PC si vous en utilisez une autre. Une donnée extrêmement important à l'heure du télétravail et du multitâche.

Il faut aussi ajouter que cette génération de processeurs a été pensée pour Windows 11. Le nouvel OS de Microsoft est en effet le seul à pouvoir gérer cette complexité. En plus de cela, ces nouveaux processeurs supporteront la RAM DDR5 et le PCIe 5.0. Ajoutons à cela une compatibilité, logique, avec le Wifi 6.

Intel promet une meilleure gestion de l’overclocking avec notamment une nouvelle version de son outil Extreme Tuning Utility qui permettra de piloter chaque aspect de votre processeur, cœur par cœur. Plus encore, ce logiciel vous permettra d’overclocker de manière très simple, voire enfantine, votre CPU en cliquant simplement sur un bouton. Il sera possible de le désactiver à la volée.

Quelles sont les performances de ces processeurs ?

Les nouveaux CPU apportent évidemment un gain supplémentaire de performance au niveau des jeux. Intel a donné un premier aperçu de ce qui nous attend. Ainsi, avec un Core i9 de 12e génération, on voit que l'indice de performance est supérieur par rapport au processeur de 11e génération sur la quasi-totalité des jeux sur une config avec une RTX 3090 en 1080p. Logique, en même temps. Tout un panel de titres a été testé, et nous pouvons voir quels bénéfices nous allons pouvoir tirer de ce CPU en termes de gaming.

En y regardant de plus près, l'on constate que nous avons un gain significatif de plus de 20% sur la plupart des titres. Seul Age of Empires 4 semble un peu en retrait, avec une amélioration de 13% seulement sur ce nouveau Core i9. On remarque aussi une bonne amélioration sur Hitman 3 et Total War Troy (28% et 25%).

De même, Intel a logiquement comparé son nouveau Core i9 au Ryzen 9 5950X, son concurrent direct, sur tout un panel de jeux (testés dans les mêmes conditions que ci-dessus). La marque de Santa Clara se targue d'être au-dessus, mais n'oublions pas que nous avons là des données constructeur. On remarque ainsi qu'à part un titre (Shadow of the Tomb Raider), le processeur Intel 12e génération apporte plus de puissance que la génération précédente, mais aussi que le processeur Ryzen. On voit par exemple un gain notable de 20% sur GRID 2019 et de 30% sur Total War Troy. De quoi complètement changer l'expérience de jeu.

Il n'y a pas qu'en jeu qu'Intel promet des performances bien supérieures, puisque le constructeur a aussi partagé des données sur des logiciels créatifs réputés gourmands en ressources. Ici, ce sont les résultats liés aux benchmarks intégrés et nous pouvons voir une amélioration de l'ordre de 100% sur After Effect. De quoi séduire les créatifs. Rappelons que ce sont là des données brutes en provenance du constructeur et que nous n'avons pas les conditions réelles de test.

De nouveaux CPU, une nouvelle architecture, plus de puissance et des outils simples pour l’overclocking, voici donc les promesses de cette nouvelle génération de CPU. Pour le moment, ces nouveaux produits font envie, mais il ne faut jurer de rien et attendre les premiers tests non officiels qui ne devraient pas tarder à arriver en ligne. Il serait en effet intéressant de voir réellement l'écart entre les derniers processeurs AMD, toujours devant, et cette douzième génération.

Reste maintenant à déterminer si Intel reprendra le dessus sur le marché grand public, sa place de leader étant de plus en plus contestée, et ce dans tous les domaines. Rappelons que cette génération n'est pour l'instant dédiée qu'aux ordinateurs de bureau, mais les versions laptop de ces CPU ne devraient pas se faire trop attendre et nous devrions pouvoir les utiliser dans les mois qui arrivent.

Nous attendons maintenant la réponse d'AMD sur le sujet, qui lui devrait commercialiser ces processeurs avec une architecture Zen 4 dans le courant de l'année 2022. La guerre est loin d'être terminée.

Nous mettrons évidemment ce dossier à jour en fonction des nouvelles informations.