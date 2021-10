Intel Alder Lake : les processeurs de 12e génération seront lancés le 4 novembre

Les prochains processeurs d’Intel de 12e génération avec l’architecture Alder Lake ont enfin une date de lancement : le 4 novembre prochain. Ils devraient être officiellement présentés une semaine plus tôt.

D’après une source de Wccftech, Intel dévoilera ses six premiers processeurs Alder Lake le mercredi 27 octobre à 18 heures. Au cours de cet événement, Intel devrait dévoiler les spécifications, les prix et les performances des Core i9-12900K, 12900KF, Core i7-12700K, 12700KF, Core i5-12600K et Core i5-12600KF.

À la suite de la conférence, les processeurs seront directement disponibles en précommande, et seront ensuite lancés le 4 novembre prochain. Pour rappel, on sait déjà presque tout de la puce haut de gamme Intel Core i9-12900K, puisque celle-ci a déjà été testée avant le lancement officiel. Comme l’ont démontré les benchmarks, les nouvelles puces sont environ 20 % plus puissantes que la génération précédente.

Les processeurs vont révolutionner l’offre d’Intel, car il s’agira des premières puces du fabricant gravées en SuperFin 10 nm. Elles auront aussi la particularité d’utiliser l’architecture hybride big.Little, qui associe des cœurs Golden Cove (Performance) et des cœurs Gracemont (Efficacité). Aussi appelés respectivement P-Core et E-Core, ces derniers s’annoncent aussi puissants que Skylake, mais 80 moins énergivores.

Intel va également dévoiler son nouveau socket Z690

À l’occasion du lancement des processeurs Alder Lake, Intel va également présenter son nouveau socket Z690 (LGA1700). Parmi les nouveautés principales, on peut notamment citer la prise en charge de lignes PCIe Gen 5. Nous avions d’ailleurs vu que les SSD PCIe 5.0 étaient près de 2 fois plus rapides que les modèles actuels sur PC.

Du côté de la RAM, le socket Z690 devrait également être le premier à être compatible avec la mémoire vive DDR5 avec des vitesses natives allant jusqu’à 4800 mAh. On s’attend à ce que de nombreux fabricants lancent leurs premières barrettes de RAM juste après l’arrivée des processeurs Intel, car le choix risque d’être très limité au lancement. Cependant, cette nouvelle génération devrait s’imposer dans une majorité de PC et smartphones d’ici 2023.

Le reste des puces de la gamme, c’est-à-dire les versions non overclockables (non-K) et d'autres sockets, telles que les H670, B660 et H610, seront probablement annoncés lors du CES 2022. Ces derniers ne seront pas compatibles avec la RAM DDR5.