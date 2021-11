Intel Alder Lake : le Core i9-12900K devient 36 % plus puissant en mode Turbo

L’Intel Core i9-12900K est actuellement le processeur de bureau le plus puissant du marché, et celui-ci peut devenir encore plus performant une fois qu’il active son mode turbo. Un premier benchmark nous en dévoile un peu plus.

Intel a dévoilé la semaine dernière de nouveaux processeurs Alder Lake 12e génération, dont notamment le flagship de la série, le Core i9-12900K. Nous avions déjà vu sur de premiers benchmarks que la puce surpassait aisément son concurrent principal, le Ryzen 5950X, et la puce peut devenir encore plus puissante une fois en mode Turbo.

Sur le benchmark Cinebench R20, le Core i9-12900K obtient 7492 points avec ses fréquences de base. Le processeur a alors un TDP de base assez élevé de 125 W, mais celui-ci s’envole lorsque la puce active son mode Turbo

Le Core i9-12900K en mode Turbo est très gourmand en énergie

Comme le montre le benchmark, le processeur Core i9-12900K peut obtenir un score de 10180 points en mode turbo, ce qui correspond à une augmentation de 36 % de ses performances. Cette hausse de la puissance fait également s’envoler la consommation énergétique, qui peut atteindre un Maximum Turbo Power (MTP) de 241 W. Il faudra donc prendre en considération la forte consommation en énergie de la puce avant de choisir une alimentation pour votre PC.

On sait d’ailleurs que le processeur peut monter bien plus haut si vous l’overclockez vous-même. Il peut atteindre les 330 W lorsque les cœurs Golden Cove P sont poussés à 5.2 GHz, et près de 400 W lorsqu’ils atteignent 5.3 GHz. Un overclockeur a d’ailleurs déjà réussi à pousser la puce dans ses retranchements à 6,8 GHz avec de l’azote liquide, ce qui lui a permis d’exploser les précédents records.

De son côté, le Core i7-12700K obtient 6689 points dans sa configuration de base avec un TDP de 125 W, mais parvient à atteindre les 8677 points avec un TDP de 190 W, soit une augmentation des performances de 30 %. Le Core i5-12600K est celui dont le gain est le plus faible, puisque ses performances n’augmentent que de 10 % lorsqu’il passe de 125 W à 150 W.