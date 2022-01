Intel Alder Lake : un mystérieux Core i5-12490F 15% plus puissant fait son apparition en Chine

Intel vient de lancer un nouveau processeur Alder Lake en Chine, le Core i5-12490F. Selon les premiers tests de Geekbench, ce dernier est jusqu’à 15 % plus performant que le Core i5-12400 en multithread. On ne sait pas encore s’il sera disponible en Europe ni à quel prix.

Depuis quelques jours, des rumeurs prétendent qu’un nouveau processeur Alder Lake sera lancé sur le marché. Nécessairement, on aurait pu penser que le CES 2022 aurait été l’occasion idéale pour Intel pour dévoiler ce dernier. De plus, on pouvait imaginer qu’il s’agissait du Core i9-12900KS, qui a récemment fait parler de lui en atteignant une fréquence boost de 5,5 GHz. Finalement, cela n’a été rien de tout ça.

En effet, c’est sur le site chinois JD.com et autres revendeurs locaux que l’on a pu apercevoir le Core i5-12490F. Choix assez surprenant de la part d’Intel, qui n’a jusqu’à maintenant jamais communiqué sur celui-ci. Fort heureusement, Geekbench s’est emparé du processeur et lui a fait passer sa batterie de tests pour savoir ce qu’il a dans le ventre. En ressort des résultats prometteurs : le CPU est 10 % plus puissant que le Core i5-12400F en single thread, et jusqu’à 15 % plus performant en multithread.

Intel lance un processeur plus puissant sans prévenir personne

Ces performances ne viennent pas de nulle part. Si le Core i5-12490F est globalement plus puissant que son comparse, c’est parce que ce dernier bénéficie d’une fréquence de base plus élevée de 500 MHz, et d’une fréquence boost supérieure de 200 MHz. Son cache L3 est également plus imposant avec 20 Mo, contre 18 Mo pour le Core i5-12400, que nous avons d’ailleurs pu tester par nous-mêmes.

De ce fait, le Core i5-12490F se rapproche plus du Core i5-12500, affichant les mêmes fréquences d’horloge, mais manquant toutefois d’un iGPU. Ceci étant dit, il convient de noter que ce benchmark publié par Geekbench ne semble pas unanime. Nos confrères de Tom’s Hardware ont réalisé leur propre test et ont obtenu des performances supérieures à 5 %.

Comme toujours donc, la puissance du processeur dépend du matériel qui l’accompagne. Quoiqu’il en soit, le CPU pourrait bien être la meilleure option milieu de gamme d’Intel à l’heure actuelle. À condition qu’il soit également commercialisé en Europe, ce qui n’a rien de certain à l’heure actuelle, et qui plus est à un prix décent.