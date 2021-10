L’Intel Core i9-12900K Alder Lake est jusqu’à 30 % plus rapide que le Ryzen 9 5950X en jeu

Intel doit présenter sa nouvelle génération de processeurs Alder Lake en fin d’après-midi, mais nous en savons déjà un peu plus concernant les performances que les joueurs peuvent attendre en gaming.

Les processeurs Intel ont toujours eu l’avantage en gaming jusqu’à ce qu’AMD dévoile sa génération de puces Zen 3 (Ryzen 5000), puisque celles-ci ont réussi à s’imposer dans certains titres par rapport aux processeurs d’Intel. Cependant, le géant bleu n’a pas dit son dernier mot, les nouveaux processeurs Alder Lake s’annoncent bien plus performants que ceux d’AMD en gaming.

D’après une slide qui a déjà fuité en amont de la présentation d’Intel, la puce Alder Lake i9-12900K offrirait de meilleures performances dans 7 des 9 jeux testés, avec une avance considérable d’environ 30 % sur certains titres. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque de premiers benchmarks avaient déjà montré que la puce d’Intel explosait la concurrence.

Intel Alder Lake surpasse les processeurs AMD en gaming

Comme on peut le voir sur la slide, l’Intel Core i9-12900K devance le Ryzen 5950X d’AMD sur la plupart des jeux, mis à part sur Shadow of the Tomb Raider et Crysis Remastered. On note par exemple 11 % de FPS supplémentaires dans Age Of Empires 4 que nous avons testé avant sa sortie prévue demain, ou encore 14 % sur Far Cry 6. L’avance d’Intel monte même à 20% sur Grid et à 30 % sur Troy A Total War Saga.

L’Intel Core i9-12900K promet par conséquent un énorme gain de performances par rapport à la 11e génération de puces d’Intel, qui n’arrivait pas à la cheville d’AMD dans la plupart des jeux. Ces performances supplémentaires sont probablement dues à la gravure SuperFin 10 nm, mais surtout à la nouvelle architecture hybride big.Little.

D’après une autre slide regroupant toutes les configurations des processeurs, le Core i9-12900K offrira 16 cœurs et 24 threads avec huit cœurs P Golden Cove et huit cœurs Gracemont. La puce peut atteindre 5,2 GHz sur un cœur et jusqu'à 5,1 GHz sur les cœurs P tandis que les cœurs E proposent un boost maximum jusqu'à 3,9 GHz sur tous les cœurs. Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage à 18 heures, lorsqu’Intel présentera officiellement la nouvelle génération Alder Lake.

Crédit : Videocardz

