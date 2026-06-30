Installer une appli ne fera plus ramer votre téléphone grâce à cette mise à jour du Play Store

Lancer le téléchargement d'une appli suffit parfois à faire tousser un smartphone Android. Google déploie une mise à jour qui revoit en profondeur la gestion de la mémoire. Le bénéfice se ressentira jusque sur les voitures connectées.

Play Store
Crédits : 123RF

Les boutiques d'applications restent le passage obligé pour équiper un smartphone Android. Elles gèrent les téléchargements, les paiements et les mises à jour en arrière-plan. Mais ce travail mobilise des ressources, et la mémoire vive sature vite quand plusieurs tâches tournent en même temps. Le téléphone ralentit alors au pire moment, juste quand on attend une nouvelle appli. Google le sait, lui qui a multiplié les ajustements récents. En témoigne la mise à jour de juin du Play Store qui a clarifié l'affichage des promotions.

Cette fois, Google s'attaque directement à la fluidité avec une nouvelle version du Play Store. La boutique de Mountain View revoit la consommation de mémoire pendant l'installation d'une appli. Le déploiement touche les téléphones, les tablettes, les montres Wear OS, les téléviseurs et les tableaux de bord Android Auto. La firme ne s'arrête pas à la performance et continue de peaufiner son magasin. On l'a vu récemment avec les nouvelles bulles de catégories de jeux du Play Store testées au printemps.

La version 52.1 du Play Store empêche le téléphone de ramer pendant un téléchargement

Le Play Store bascule donc vers la version 52.1, déployée via une mise à jour des services système. Selon la note de support officielle de Google, cette mouture applique de larges changements d'infrastructure sur toutes les plateformes Android. Les appareils utilisent désormais la mémoire avec plus de parcimonie lorsqu'ils vérifient et installent une appli. Résultat, le smartphone garde une réserve de ressources et ralentit moins pendant l'opération. Le gain profite autant aux modèles récents qu'aux machines plus anciennes, souvent les premières à saturer.

Google profite de cette version pour renforcer la transparence sur les fiches d'applis. La firme ajoute un label dès qu'un développeur emploie des visuels générés par intelligence artificielle, afin de prévenir que l'appli réelle peut différer de l'image affichée. Le même principe vaut déjà sur les Shorts de YouTube. Côté joueurs, le Play Store autorise le visionnage de vidéos de créateurs et de développeurs directement en jeu, en plein écran ou en mode Picture-in-Picture. La boutique de Mountain View veut clairement rester le centre de l'écosystème Android, du poignet jusqu'au pare-brise.


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