Cette nouveauté du Play Store pourrait faire baisser le prix de vos applis et abonnements

Le Play Store s'apprête à vivre l'une de ses plus grandes transformations. Google ouvre enfin la porte à des moyens de paiement concurrents pour les développeurs. Cette bascule pourrait alléger la note des utilisateurs européens dès la fin du mois.

Le modèle économique des boutiques d'applications est contesté depuis des années. Les développeurs reprochent aux grandes plateformes des commissions jugées trop lourdes sur chaque vente. Les régulateurs, eux, multiplient les pressions pour rouvrir la concurrence. Plusieurs procès retentissants ont déjà forcé les géants du secteur à assouplir leurs pratiques. Les nouvelles règles du Play Store annoncées après le bras de fer avec Epic Games s'inscrivent dans ce mouvement.

La boutique d'applications de Google s'apprête justement à franchir cette étape pour de bon. Après des années de procédures, l'enseigne change radicalement sa manière de facturer les développeurs. La réforme touche aussi bien les frais que les moyens de paiement proposés au sein des applications. La mise à jour de juin du Play Store censée vous faire économiser allait déjà dans ce sens. Cette fois, le changement se révèle nettement plus profond et concerne directement votre porte-monnaie.

Le Play Store divise sa commission par deux et autorise les paiements en dehors de Google

Le Google Play Store applique sa nouvelle politique dès le 30 juin 2026, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Selon le billet officiel du blog Android Developers, la commission unique de 30 % laisse place à deux frais distincts. Les développeurs paieront un frais de service de 10 % sur leur premier million de dollars de revenus annuels, soit environ 925 000 euros. Un frais de facturation de 5 % s'ajoute uniquement s'ils gardent le système de paiement maison. Surtout, ils pourront désormais rediriger l'utilisateur vers leur propre site pour finaliser un achat.

Ce bouleversement découle directement du conflit judiciaire entre Google et l'éditeur de jeux Epic Games, réglé en mars 2026. Le choix d'un paiement externe permet aux développeurs d'éviter le frais de 5 % facturé par la firme de Mountain View. Beaucoup pourraient donc répercuter cette économie sur le prix de leurs applis et de leurs abonnements. L'Europe figure parmi les premiers marchés concernés, contrairement à d'autres nouveautés longtemps réservées aux États-Unis. Reste à voir si les éditeurs joueront vraiment le jeu de la baisse pour le consommateur.