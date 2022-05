Instagram s’apprête à intégrer les NFT, un premier test est en cours

Instagram s'apprête à ajouter les tokens non fongibles (NFT) à sa plateforme. Un premier test est d'ores et déjà en cours aux Etats-Unis auprès d'une poignée d'internautes.

Meta, le groupe américain derrière Facebook, WhatsApp et Instagram, continue de négocier son virage vers le metaverse. Sous l'impulsion de Mark Zuckerberg, PDG et fondateur de la firme, Meta investit des sommes colossales dans le metaverse, cet univers numérique accessible en réalité virtuelle et augmentée.

Parmi les éléments clés du metaverse, on trouve les tokens non fongibles (NFT). Ces oeuvres d'art dont l'authenticité est certifiée sur la blockchain font partie intégrante des métavers. Les NFT permettent notamment d'échanger de l'immobilier numérique dans des espaces virtuels ou de vendre des biens virtuels, comme des vêtements ou des goodies quelconques.

Meta déploie les NFT sur Instagram

Sans surprise, Meta a rapidement annoncé l'intégration des NFT à ses réseaux sociaux, à commencer par Instagram. En mars dernier, Mark Zuckerberg affirmait d'ailleurs vouloir “introduire les NFT sur Instagram à court terme”.

Comme promis, les tokens non fongibles font donc leur entrée sur Instagram ce lundi 9 mai 2022, rapportent nos confrères de CoinDesk. D'après le média, Meta a lancé un programme pilote auprès d'une poignée d'internautes aux Etats-Unis.

“Un petit groupe d'amateurs de NFT basés aux États-Unis” sont désormais libres de connecter leur portefeuille Metamask, qui détient leurs oeuvres numériques, et de les ajouter à leur photo de profil Instagram. Les investisseurs NFT peuvent taguer le créateur du token et prouver qu'ils en sont les propriétaires.

D'après les informations obtenues par CoinDesk, Meta ne facturera pas de frais pour ce service d'intégration de NFT. Il sera possible d'ajouter les tokens de votre collection sans devoir verser de cryptomonnaies pour l'intégration.

Lire aussi : Meta a déjà trouvé le moyen de gagner de l’argent avec le metaverse et les NFT

Á terme, Instagram prendra en charge les NFT déployés sur de nombreuses blockchains populaires de l'écosystème, comme Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Solana (SOL) et Flow (FLOW). Actuellement, la plupart des NFT sont cependant déployés sur la blockchain Ethereum. Que pensez-vous de cette initiative ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : CoinDesk