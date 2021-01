Télécharger Instagram APK gratuit sur Android

Instagram fait couler beaucoup d’encre sur le Net ces dernières années. Le service de partage de photos et de vidéos ne cesse d’attirer de nouveaux utilisateurs. En témoigne son ascension fulgurante. Découvrez les secrets qui ont fait de l’application fondée par Kevin Systrom et Michel Mike Krieger une pépite du Web.

GRATUIT Técharger Instagram pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(112229845 votes) Développeur Instagram | Mise à jour le 25/01/2021 Télécharger Instagram Télécharger directement l'apk

Dernières actualités sur Instagram ?

Qu'est ce qu'Instagram ?

Instagram a été lancée en 2010. Depuis son apparition, elle a enchainé les succès même si, en 2012, elle a été rachetée par Facebook.

Une diversité de contenus visuels

Instagram fonctionne sur le principe de partage d’images. Le réseau social invite à publier leurs expériences à travers des photos et des vidéos de courte durée. À l’image de l’application mère Facebook, la plateforme restreint l’accessibilité aux contenus à un public.

L’application prône le lifestyle et souhaite créer une ambiance chaleureuse à travers le visuel. Elle encourage une amélioration de la qualité des images. C’est la raison pour laquelle elle concentre ses efforts sur les contrastes et la luminosité tout en multipliant les filtres prédéfinis.

Par ailleurs, Instagram propose :

les stories

les posts sponsorisés

les vidéos en live

les publications textuelles classiques

les vidéos en long format (de 10 à 60 minutes)

les vidéos en format court de 15 secondes

Partant des classiques likes et commentaires, l’application a concocté des options avancées comme les sondages et les questions-réponses.

Un réseau social qui profite aux entrepreneurs

Le réseau social est le terrain de jeu de prédilection des influenceurs des secteurs du tourisme, de la gastronomie et de la mode. Instagram compte parmi ses membres des personnalités dans ces domaines.

C’est ainsi qu’est né le partenariat entre influenceurs et marques, se traduisant par des placements de produits dans les publications et les stories, des retours d’expérience à la suite d’un test et des jeux-concours.

La communication par l’image constitue aussi un moyen infaillible de gagner la confiance des utilisateurs. La plateforme incite les entreprises à travailler leur identité visuelle tout en mettant en valeur leurs produits.

Une audience large et jeune

Instagram rassemble plus d’un milliard d’utilisateurs, dont la moitié se connecte au quotidien. Son audience se compose d’une diversité d’internautes. 41 % appartiennent à une tranche d’âge entre 16 à 24 ans. Les utilisateurs de 25 à 34 ans occupent 35 % des utilisateurs. Les abonnés de 35 à 44 ans comptent 17 % et le reste est composé d’abonnés de plus de 44 ans.

La plateforme recense une durée de connexion moyenne par jour de 32 minutes pour les utilisateurs de moins de 25 ans. Ce délai surpasse celui de Facebook qui totalise une durée moyenne de connexion de 13 minutes. Promouvoir votre entreprise sur la plateforme revient alors à profiter d’un engament important de vos cibles.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version d’Instagram ?

La visualisation de vidéos entre amis a fait sensation auprès des abonnés, mais cette nouveauté est loin d’être la dernière mise à jour.

Les guides sur Instagram

Les guides s’adressent essentiellement aux spécialistes du marketing. La fonction consiste en une technique de partage de contenus via des recommandations et des astuces.La plateforme propose trois types de guides :

les publications

les lieux

les produits

Les publications vous permettent de recommander vos propres contenus. Les lieux consistent en une typologie de recommandation de contenus par localisation. Les produits permettent le partage de vos produits et de ceux des boutiques sur Instagram.

À l’aube de 2020, Instagram s’est lancé dans une lutte acharnée contre le cyberharcèlement et l’intimidation à distance. Certes, le réseau de partage a constaté une diminution des interactions négatives, mais le constat ne l’a pas empêché de mettre sur pied un système de modération des commentaires.

Il s’agit d’une intelligence artificielle qui efface de manière automatique les commentaires à caractère néfaste. Le système s’appuie sur les propos signalés par les utilisateurs afin de détecter les formes de harcèlement. Les commentaires masqués sont toutefois conservés dans un onglet accessible uniquement par l’auteur du signalement. Libre à lui de l’afficher ou non par la suite.

La lutte contre la désinformation

Les rumeurs et les fausses informations sont légion depuis la récente crise sanitaire. Pour cerner les informations pertinentes dans cette vague de données, Instagram a rendu accessibles les ressources officielles et les entités de référence, à l’image de l’OMS. En outre, les données pertinentes qui émanent des sources sont directement redirigées vers la plateforme. L’initiative résulte d’une volonté de communiquer des informations recoupées en temps réel.

À cette mesure s’ajoutent des changements radicaux en vue de réduire, voire supprimer, la propagation de rumeurs au sein de l’application. La décision se traduit par les suppressions des contenus relatant des théories de conspiration et des publicités frauduleuses.

Avec quels OS Instagram est-il compatible ?

À ses débuts, l’outil était une application exclusive des appareils mobiles. En effet, Instagram était uniquement disponible sur les smartphones et les tablettes qui fonctionnent sous Android et iOS.

La plateforme était inaccessible depuis un PC Windows et Mac. Après les demandes incessantes des utilisateurs, elle a finalement déployé un émulateur Android libre connu sous le nom de Bluestacks. Celui-ci assure sa compatibilité sur un PC qui fonctionne avec Windows. L’instrument permet ainsi de liker, de publier, de commenter, de partager, de communiquer sur Instagram.

Instagram gratuit ou payant ?

L’inscription et l’usage de l’application Instagram sont gratuits. Néanmoins, elle propose des formules payantes destinées aux professionnels avides de visibilité.

Les fonctions gratuites sur Instagram

La connexion et l’inscription sur Instagram vous conduisent sur la timeline, soit la page principale de l’application. Elle affiche les photos et des vidéos à liker et à commenter. La page profil englobe vos photos de profil ainsi que la liste de photos publiées. La fonctionnalité Photo Map localise vos images en retraçant leur provenance.

Arme ultime d’Instagram, son appareil photo recèle une diversité d’options :

flash

mire

prise de vue frontale

prise de vue normale

des dizaines de filtres

des outils de retouches

les paramétrages du contraste, de la luminosité, de la saturation et de la chaleur

La caméra enregistre de courtes vidéos sublimées.

Les publicités payantes sur Instagram

Pour booster votre visibilité et vous afficher au beau milieu d’une foule d’utilisateurs, Instagram vous propose les formules payantes fondées sur le principe de la publicité au coût par clic (CPC). Pour rappel, il s’agit d’un mode de paiement qui consiste à verser une rémunération à un moteur de recherche ou à l’éditeur d’un site à chaque visiteur amené depuis le lien d’une publicité.

Instagram propose un coût par clic de 0,5 à 3 dollars (soit approximativement 0,4 à 2,5 euros). La formule s’avère avantageuse pour les professionnels, selon une étude marketing de Shopify. L’enquête s’appuie essentiellement sur la capacité de dépense moyenne d’un utilisateur d’Instagram qui s’élève à 65 dollars (soit environ 53 euros). Cette somme semble colossale, sachant qu’un utilisateur de Facebook ne débourse en moyenne que 55 dollars (soit 45 euros), contre 46 dollars (soit 37 euros) pour les utilisateurs de Twitter.

Quelles sont les meilleures alternatives à Instagram ?

Les réseaux sociaux fleurissent à travers le Web et menacent la notoriété d’Instagram. Voici les concurrents directs de la plateforme.

Pinterest

Les nouveaux utilisateurs ont tendance à confondre Pinterest et Instagram, pourtant les deux plateformes divergent à différents points de vue. Pinterest est un mot-valise qui découle des mots anglais : « pin » et « interest ». La plateforme est la source d’inspiration des créateurs de contenus, des influenceurs et des entreprises. Elle excelle dans l’art de diffuser des tutoriels et des projets DIY (Do it yourself).

Les personnes en manque d’idées n’ont qu’à se diriger vers l’interface, saisir leur sujet et effectuer une recherche. L’application affiche ensuite un tableau contenant des propositions infinies. Pinterest se démarque par l’inexistence de filtres et d’effet sur les photos.

Twitter

Né aux États-Unis en 2006, Twitter est un réseau social de microblogging de haut rang. À ses débuts, la plateforme se limitait à une publication de 140 caractères. Aujourd’hui, les abonnés peuvent saisir jusqu’à 280 caractères et agrémenter leurs contenus de vidéo de 140 secondes ou d’images. Twitter compte plus de 336 millions d’utilisateurs, dont 7,1 millions en France.

Les contenus sont accessibles, même pour les internautes non titulaires d’un compte. Cependant, la publication de photos, de vidéos et de textes et la réponse à un tweet nécessitent une inscription. Tous les tweets sont publics, mais les utilisateurs peuvent modifier leur accessibilité.

Flickr

Flickr est le nom d’une application de photographie destinée aux amateurs de vidéos numériques, d’images et de photographie. Son design ergonomique rappelle celui d’Instagram. Les abonnés partagent des photos retouchées, filtrées, éditées et recadrées.

Aussi, les utilisateurs, bien que ne partageant aucun point commun avec votre compte, peuvent feuilleter vos images, les commenter et les recommander. Chaque image est référencée et répertoriée grâce aux mots-clés. Le système ingénieux facilite ainsi la recherche par catégorie.

Si certaines photos publiées sont libres de droits, d’autres sont soumises à différentes licences Creative Commons.

Tumblr

Tumblr est considéré comme le berceau des tendances et des mèmes qui font sensation sur la Toile. Bien que peu connue en France, la plateforme compte parmi les pionniers du partage d’images en ligne. Son principe repose sur les blogs personnalisables et spécialisés. Le réseau social héberge plus de 335 millions d’utilisateurs, situés dans une tranche d’âge de 20 à 25 ans.

Le défilement des pages vous donne accès à une série d’images au format GIF. À l’image des autres plateformes, Tumblr permet le partage de textes, d’images, de vidéos, de fichier audio et de diffusions live.