Meta a perdu 3 milliards de dollars à cause du metaverse

Meta a perdu 3 milliards de dollars à cause de ses investissements dans le metaverse lors du premier trimestre de 2022. D'après Mark Zuckerberg, la division consacrée au metaverse ne sera pas rentable avant plusieurs années.

Meta, le groupe américain derrière Facebook, WhatsApp et Instagram, vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. C'est l'occasion pour l'entreprise de faire le point sur les performances de Reality Labs, la division consacrée au développement du metaverse. La section est notamment chargée de développer des casques de réalité virtuelle et les futures lunettes connectées pour la réalité augmentée.

La division metaverse a enregistré une perte de 2,96 milliards de dollars sur le trimestre. Les importants investissements décrétés par Mark Zuckergerg, PDG et fondateur de Meta, ont contribué à creuser le déficit. En l'espace d'un an, Reality Labs a perdu 10,19 milliards de dollars. Il s'agit de la plus importante perte enregistré par le groupe. Ce déficit était prévu par les dirigeants du groupe.

Le metaverse, un investissement pour l'avenir

Conscient des défis à relever, Mark Zuckerberg assure que la situation financière de la division metaverse ne risque pas de s'améliorer avant plusieurs années. “Ce ne sera pas avant un temps que ces produits n'atteignent vraiment le marché et deviennent un gros contributeur de revenus ou de bénéfices pour l'entreprise”, admet Mark Zuckerberg, soucieux de rassurer les actionnaires. Pour le milliardaire, il faudra attendre 2030 pour pouvoir générer de l'argent avec les mondes numériques.

Pour pouvoir tirer profit du metaverse à l'avenir, Meta s'est déjà mis à monétiser Horizon Worlds, le monde accessible grâce à un casque de réalité virtuelle. L'entreprise va proposer aux créateurs présents sur la plateforme de vendre des biens virtuels sous la forme de NFT. Meta va prélever une commission sur chaque vente réalisée dans son metaverse. Pour attirer davantage d'internautes, le groupe a également annoncé l'arrivée d'une version web d'Horizon Worlds.

Persuadé que le metaverse va révolutionner le monde, Mark Zuckerberg présente sa division Reality Labs comme un investissement pour l'avenir. “Je reconnais qu'il est coûteux de construire ceci. C'est quelque chose qui n'a jamais été construit auparavant. J'essaie juste de diriger l'entreprise d'une manière où nous nous positionnons comme le leader de l'interaction sociale dans le metaverse”, rassure l'entrepreneur.

Malgré la débâcle de sa division metaverse, Meta a enregistré un chiffre d'affaires frôlant les 28 milliards de dollars, en hausse de 7% d'un trimestre à l'autre. Par contre, les résultats financiers sont en baisse de 21% sur un an. La hausse du nombre d'utilisateurs Facebook a cependant rassuré les investisseurs. En effet, Facebook comptait 1,96 milliard d'utilisateurs quotidiens fin mars 2022, contre 1,93 fin décembre 2021.