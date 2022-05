Snapchat : comment savoir si quelqu’un vous a bloqué ?

Il existe des méthodes pour savoir si quelqu’un vous a bloqué sur Snapchat, nous allons vous expliquer comment faire. Pour une raison ou pour une autre qui ne regarde au final que vous, il peut parfois être utile de savoir si une personne en particulier vous boude. Nous allons décrire ici la façon de procéder pour le découvrir, c’est parti.

Se faire bloquer par une personne signifie tout simplement que celle-ci se rend invisible sur votre radar. Vous ne la verrez plus apparaître dans votre liste de contact et il sera bien évidemment impossible de la contacter. Nous allons voir quelles sont les méthodes pour savoir si un utilisateur de Snapchat au petit fantôme vous bloque. Il existe plusieurs approches pour le vérifier et en avoir le cœur net.

Snapchat : comment savoir si un utilisateur du réseau social vous bloque ?

Recherchez son profil

La première méthode est très simple, il suffit d'effectuer une recherche en tapant le nom d’utilisateur de la personne que vous soupçonnez de vous avoir bloqué. Si cela ne donne aucun résultat, c’est qu'il y a de fortes chances que vous avez été bloqué par cette personne. Mais ce n'est pas un indice suffisant pour tirer une conclusion.

Arrivez-vous à lui envoyer un message ?

Ce deuxième indice vous donnera une quasi-certitude que votre contact Snapchat vous a bloqué. La méthode consiste à aller vérifier l'historique de vos conversations avec la personne. Cela suppose que vous avez eu à échanger par le passé sur Snapchat. S'il s'agit d'un contact que vous connaissez bien, il y a de fortes chances que vous ayez déjà eu au moins une discussion ou échange de snap par le passé.

Si c'est le cas, entrez dans la conversation et essayez d'envoyer un message. Si vous avez été bloqué, cela devrait être impossible. Voilà un deuxième indice solide qui conforte vos soupçons.

Recherchez le profil depuis un autre compte

Ce troisième indice viendra confirmer ou infirmer vos doutes. Que vous n'arriviez plus à retrouver un profil en le recherchant ne signifie pas qu'il vous a bloqué. Le contact peut très bien avoir supprimé son compte. Auquel cas, toute recherche serait infructueuse.

Si vous avez accès au compte Snapchat d'un proche ou d'un ami, il ne vous reste qu'à vérifier si le contact s'affiche lorsque vous le recherchez depuis un autre compte. Si vous retrouvez le profil, il n'y a plus de doute : vous êtes bien le seul à ne pas pouvoir accéder à son avatar et c'est le signe que vous avez été bloqué.