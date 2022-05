TikTok : leur enfant dépense 2500 euros pour un influenceur, Apple refuse de les rembourser

À Noël dernier, une mère de famille a offert un iPhone à sa fille de 10 ans. Quelques jours plus tard, elle reçoit un mail de la part d’Apple lui indiquant qu’un total de 2000 livres, soit environ 2500 euros, ont été dépensées sur TikTok. Malgré les nombreux mails de réclamations envoyés au constructeur, cette dernière a bien eu du mal à se faire rembourser. Elle reproche entre autres à la firme de ne pas avoir détecté une activité inhabituelle sur son compte.

Si les enfants sont indéniablement plus à l’aise que les générations précédentes avec les nouvelles technologies, leur manque de discernement peut parfois causer des dégâts. En effet, il est aisé de dépenser des fortunes lorsque l’on n’a pas encore la notion de l’argent. Parfois, ces petits incidents sont relativement inoffensifs, comme cela a été le cas avec cet enfant qui a effectué une commande de 100 euros sur Uber Eats en laissant un pourboire de 30 euros au livreur. Mais d’autres fois, la facture est un poil plus salée.

Une mère de famille se faisant appeler AH raconte ainsi au journal anglais The Telegraph avoir acheté un iPhone à sa fille de 10 ans, à Noël dernier. Atteinte d’autisme, elle précise également que cette dernière présente des « difficultés d’apprentissage ». Quatre jours plus tard, elle reçoit la mauvaise nouvelle par mail. L’enfant a effectué plusieurs achats pour un montant total de 2012 livres, soit environ 2500 euros. L’intégralité a été dépensée sur TikTok, à destination de l’influenceur Ohidur247.

Apple finit par accepter de rembourser après plusieurs tentatives

On est certes loin des 16 000 dollars dépensés par cet enfant avec l’iPad de sa mère, mais il s’agit tout de même d’un petit trou dans sa trésorerie qu’AH espère bien colmater. Ainsi, celle-ci tente à plusieurs reprises de procéder à des demandes de remboursements, sans succès. Elle contacte alors le service juridique d’Apple, qui ne lui donne que très peu d’informations. « Je pense qu’Apple m’a laissé tomber en ne parvenant pas à identifier l’activité inhabituelle sur mon compte et à me protéger en bloquant les paiements suspects », écrit-elle.

Après enquête, plusieurs éléments ont été révélés. Premièrement, le contrôle parental n’était pas activé sur l’iPhone de l’enfant. De plus, TikTok a assuré qu’Ohidur247 n’a enfreint aucune règle pour obtenir ce paiement, sans préciser quelle en était la nature. En revanche, il a été découvert que ce dernier recevait des paiements en échange d’abonnés. Finalement, avec l’aide du Telegraph, la mère de famille a réussi à obtenir un remboursement. Ohidur247 n’a pas subi de véritable sanction autre que le fait d’être empêché de lancer un live.

Source : The Telegraph