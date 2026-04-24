Instagram lance Instants, une nouvelle application entre Snapchat et BeReal

Instants, from Instagram est une application de partage de photos éphémères et sans retouches, qui s'inspire de concurrents sociaux tels que Snapchat et BeReal.

Instagram
Crédits : 123RF

Instagram a discrètement lancé une toute nouvelle application, baptisée Instants, from Instagram, sur Android et iOS. Celle-ci permet de répondre à d'autres besoins que l'application principale, où tout est savamment calculé avant d'être partagé. Sur ce service, Meta veut mettre en avant la spontanéité et le réel de manière bien plus brute que sur Instagram.

“Accédez directement à l'appareil photo pour partager instantanément avec vos amis. Pas de retouches, partagez instantanément”, explique la page du Play Store. “Les Instants disparaissent définitivement et ne sont plus visibles après 24 heures”, ajoute Meta. La plateforme puise donc son inspiration de Snapchat, qu'Instagram a déjà copié à de maintes reprises, notamment avec le système de stories, et de BeReal.

Instants, from Instagram

Instants n'est pas pensé pour remplacer Instagram, est-il précisé, les deux services étant complémentaires. Instagram a beaucoup évolué ces dernières années, devenant presque un portfolio public pour ses utilisateurs. On y a perdu beaucoup de naturel, chaque publication est réfléchie avant d'être publiée. Comme son nom l'indique, Instants mise sur l'instantanéité. L'utilisateur peut y partager une photo prise sur le vif sans prise de tête, à une audience plus limitée, comme les amis proches et la famille.

instants instagram
Crédit : Meta

Instants, from Instagram est pour l'instant disponible en Espagne et en Italie, qui font office de pays test. Vous pouvez télécharger l'application sur votre mobile depuis les liens ci-dessous, mais vous devez disposer d'un compte enregistré dans l'un de ces pays pour être éligible. Se connecter à un VPN ne suffit pas.

Cliquez pour télécharger Instants, from Instagram via le Play Store

Si vous êtes équipé d'un appareil Android, vous pouvez aussi tenter de mettre la main sur le fichier APK de l'app en ligne pour l'installer manuellement. On ne sait pour le moment pas quand l'application sera officiellement rendue accessible en France. Après le lancement de Threads en 2023 pour tenter de concurrencer Twitter, Instagram continue de tisser sa toile sur le marché des réseaux sociaux.


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