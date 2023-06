Ce PC portable gaming Dell G15 15″ avec une RTX 3060 est à un bon prix

Vous recherchez un PC portable de type gaming, avec une bonne configuration ? Sur le site Rue du Commerce, le Dell G15 5510-585 avec une RTX 3060 est vendu sous les 800 euros.

Pour ce bon plan lié au monde de l'informatique, le site Rue du Commerce profite des soldes d'été 2023 pour proposer à ses clients une belle offre à saisir sur un PC portable gaming. Actuellement, le PC portable Dell G15 5510-585 est vendu par le site e-commerce français au tarif de 799,99 euros. Pour 200 euros moins cher, il existe aussi le Dell G5 15-5510 avec une RTX 3050.

Tournant sous le système d'exploitation Windows 10, le Dell G15 5510-585 est un PC portable doté d'un écran de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de 120 Hz. On retrouve aussi le processeur Intel Core i7-10870H de 10ème génération, 16 Go de mémoire vive DDR4, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire dédiée GDDR6, et un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go. Quant à la connectique, une prise Jack 3,5mm, une prise RJ45, deux ports USB 2.0, un port USB 3.0, un Thunderbolt 3/USB-C, un port HDMI 2.1, le Wi-Fi 6 AX et le Bluetooth 5.1 sont notamment de la partie.