ChatGPT va pouvoir générer des vidéos à la demande grâce à l’intégration de Sora

Sora, la plateforme de génération de vidéos par IA d'OpenAI, va être nativement intégrée à ChatGPT. Les utilisateurs pourront générer des vidéos depuis le célèbre chatbot.

ChatGPT
Crédits : 123RF

Il y a quelques jours, un rapport indiquait qu'OpenAI prévoit de déployer Sora au sein même de ChatGPT. Sora est la plateforme de génération de vidéo par IA de l'entreprise. Son intégration dans ChatGPT signifierait que les utilisateurs puissent créer des vidéos par simple invite sans quitter le chatbot.

De nouveaux indices viennent confirmer cette tendance. Dans la version 1.2026.076 de l'application ChatGPT pour Android, le média Android Authority a repéré des chaînes de caractères qui semblent faire référence à l'arrivée de Sora. Un message de présentation de la fonctionnalité vend la mèche : “La vidéo est désormais disponible dans ChatGPT ! Transformez texte et image en vidéo avec dialogues, bande son et style. Essayez avec une photo. Créez une vidéo. Explorez, créez et partagez des vidéos”, peut-on lire.

Sora va bientôt s'inviter dans ChatGPT

Sora n'est pas explicitement cité, mais il est probable que la génération de vidéo de ChatGPT soit alimentée par les mêmes modèles d'IA. OpenAI prépare en tout cas le terrain et on devrait voir le déploiement de cette nouvelle fonction dans les semaines ou les mois à venir. Reste à savoir quelle sera la politique tarifaire associée. Les comptes gratuits seront forcément limités en possibilités, voire pourraient ne pas du tout accéder à l'outil de création de vidéo de ChatGPT. OpenAI dépense énormément de ressources pour faire tourner Sora 2, et ne peut pas se permettre de donner un accès illimité.

Actuellement, sur le service Sora lui-même, un utilisateur qui ne paye pas est limité à 3 images par jour. ChatGPT Plus permet de débloquer les vidéos de 10 secondes en 720p, et ChatGPT Pro les vidéos de 20 secondes en 1 080p, générées plus rapidement, sans watermark, et avec la possibilité de lancer 5 créations de vidéos à la fois. On peut penser que les mêmes restrictions seront appliquées pour ChatGPT.

L'intégration de Sora dans ChatGPT aura surtout l'intérêt de garder l'utilisateur sur la même plateforme et de ne pas avoir à jongler entre plusieurs applications ou sites web.


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