Ce robot a réalisé une opération chirurgicale tout seul grâce à l’IA, une première mondiale

Pour la première fois au monde, un robot géré par une intelligence artificielle a réalisé une opération chirurgicale sur un patient vivant en toute autonomie. Il a même été bien plus rapide qu'un humain.



L'intégration de l'intelligence artificielle dans la médecine n'est plus de la science-fiction. De plus en plus d'outils de diagnostic sont créés à l'aide de l'IA et force est de constater qu'ils sont généralement bien plus efficaces que les humains. On en arrive même à pouvoir prédire les risques de crise cardiaque 10 ans après un examen. Des avancées importantes et bénéfiques pour la santé qui ne s'arrêtent pas à la phase d'identification d'un problème. Bientôt, des robots assisteront les praticiens. Et dans le cas qui nous intéresse ici, ils pourraient carrément les remplacer.

La société américaine Perceptive affirme que leur robot est le premier au monde à avoir mené à bien une opération chirurgicale de bout en bout en totale autonomie. En l’occurrence, il s'agit de la découpe d'une dent. Pour savoir quoi faire, ce dentiste IA d'un nouveau genre se base sur des données 3D recueillies par un scanner manuel. Le système est capable de repérer des caries avec une précision de 90 % par exemple, contre 40 % pour la classique radio en 2D selon Perceptive.

Ce robot géré par IA est capable d'opérer des patients en toute autonomie

Une fois les données interprétées, l'IA détermine le traitement le mieux adapté et se met à la tâche bien plus rapidement qu'un humain. Placer une couronne lui prend 15 minutes, alors qu'il faudrait 2h étalée sur 2 rendez-vous pour un dentiste. “Cette avancée médicale améliore la précision et l'efficacité des procédures dentaires et démocratise l'accès à de meilleurs soins dentaires, pour une meilleure expérience patient et de meilleurs résultats cliniques“, se réjouit le docteur Chris Ciriello, fondateur et PDG de Perceptive.

Le docteur Edward Zuckerberg (le père de Mark Zuckerberg pour l’anecdote) est l'un de ceux qui ont investi dans le projet. Il précise que le robot a été conçu pour être utilisé en toute sécurité par les dentistes, même si le patient bouge beaucoup. Perceptive doit encore obtenir l'accord de la Food and Drug Administration (FDA) américaine avant de commercialiser son produit, ce qui nécessite de lui fournir une étude détaillée. Chris Ciriello estime que toute la procédure devrait prendre environ 5 ans.