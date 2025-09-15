Les RTX 5090 et 5080 Founders Edition ne sont plus disponibles chez Nvidia

Les RTX 5090 et 5080 Founders Edition sont en rupture de stock, Nvidia explique s'il faut s'attendre à ce que de nouvelles cartes graphiques soient rendues disponibles.

Certaines cartes graphiques Founders Edition de la génération actuelle des RTX 50, les versions de base fabriquées par Nvidia, qui sont aussi les moins chères disponibles, ont disparu du site officiel du fabricant. En France et dans d'autres pays, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, ou les États-Unis, on constate que les RTX 5090 et RTX 5080 FE ne sont plus affichées. La seule survivante est la RTX 5070 FE, actuellement proposée en bundle avec Borderlands 4 (jeu qui est d'ailleurs critiqué pour son optimisation PC).

Les théories concernant ce retrait se sont multipliées ces derniers jours. Certains estimaient que Nvidia était en train de préparer l'arrivée de ses GPU RTX 50 Super, qui prendraient la relève des modèles sortis plus tôt cette année. Ce n'est pas le cas, et malgré quelques rumeurs persistantes, il ne semble pas que les Verts vont commercialiser des RTX 50 Super en 2025. Il aurait été surprenant de voir des RTX 5090 et 5080 Super être lancées si tôt sur le marché. Il faut généralement attendre plus d'un an pour voir Nvidia sortir ces nouvelles versions.

Les RTX 5090 et RTX 5080 FE bientôt de retour chez Nvidia ?

Les rapports concernant la production des cartes graphiques Nvidia sont réguliers et pas toujours fiables. L'entreprise prend rarement la parole pour démentir les rumeurs, mais elle a cette fois contacté Wccftech pour réagir face aux allégations de fin de vie des RTX 5090 et 5080. “Les éditions Founders de la série GeForce RTX 50 sont toujours en production. Ces produits sont en édition limitée ; il arrive donc qu'ils soient en rupture de stock sur notre site web et qu'ils y reviennent dès qu'ils sont de nouveau disponibles”, a fait savoir un représentant de Nvidia.

La société confirme donc que les deux modèles de carte graphique sont bien en rupture de stock, mais que des réapprovisionnements sont prévus. En tuant dans l'œuf les rumeurs d'éventuelles RTX 50 Super imminentes, Nvidia veut sans doute éviter de décourager les consommateurs d'acquérir un nouveau GPU en attendant les prochaines références. Le constructeur évite aussi de mettre dans l'embarras les marques partenaires, qui ont quant à elles encore des stocks de RTX 50 custom à écouler.