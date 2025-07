Voici la carte graphique Nvidia RTX 5090 la plus chère du monde, elle vaut littéralement son pesant d’or

Asus dévoile une version très particulière de la carte graphique Nvidia RTX 5090. Unique en son genre, elle n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses, on vous explique.

La qualité se paie. Un dicton qui se vérifie très souvent, surtout dans le milieu de la Tech. Prenez les smartphones par exemple : si vous voulez le plus puissant du marché, il va falloir débourser plus que pour un modèle milieu ou entrée de gamme. Logique. Globalement, vous allez en trouver à des prix similaires chez différents revendeurs et ferez votre choix parmi eux. Pourtant il est possible de tomber sur des versions identiques d'un point de vue technique, mais bien plus cher. Pourquoi ?

Tout simplement par qu'elles intègrent des matériaux précieux, comme ce Samsung Galaxy S25 Ultra en or vendu plus de 14 000 dollars. Cher, mais très loin derrière ce qu'Asus vient de dévoiler : une carte graphique Nvidia RTX 5090 de 7,24 kilos, dont 5 kilos d'or pur 24 carats. C'est elle que vous pouvez admirer sur la photo qui sert d'illustration à cet article. Si les finitions vous semblent un peu grossières, c'est normal. Selon ITHome, le procédé de moulage au sable a créé une texture inégale, presque fondue par endroits.

Cette carte graphique Nvidia RTX 5090 vaut de l'or, au sens littéral du terme

Ce n'est pas la première fois qu'Asus offre un tel traitement à une carte graphique de chez Nvidia. Pas plus tard qu'en juin dernier, une RTX 5090 Dhahab Edition, signée par le PDG de Nvidia Jensen Huang et contenant un peu d'or, trouvait preneur pour 24 200 dollars. Une somme récoltée pour la Tzu Chi USA, fondation d'aide aux personnes dans le besoin.

La question qui vous brûle les lèvres est bien sûr : combien ça coûte ? Aucun prix n'a été annoncé, la carte étant probablement elle aussi destinée à une vente aux enchères caritative. On peut cependant faire un calcul simple en se basant sur le cours de l'or au moment d'écrire ces lignes. Les 5 kilos d'or contenus dans la Nvidia RTX 5090 Real Gold Editon valent environ 463 000 €. À cela s'ajoute le tarif du composant en lui-même, soit à partir de 2 239 € selon le site du fabricant. Mais quand on aime, on ne compte pas.