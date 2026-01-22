Vous n’avez jamais vu “l’œil de Dieu” d’aussi près, une nouvelle photo dévoile les détails de la nébuleuse

Une photo capturée par le télescope spatial James Webb montre la nébuleuse de l'Hélice, plus connue sous le nom de “l’œil de Dieu”, sous un nouveau jour. Le résultat est saisissant.

Ce qu'il y a de bien avec les progrès de l'imagerie spatiale, c'est qu'ils permettent de redécouvrir des astres et des formations stellaires que l'on connaît pourtant depuis parfois plus d'une centaine d'années. Cela permet aussi de démystifier certaines bizarreries, comme le fameux visage de Mars qui a fait couler beaucoup d'encre avant qu'une photo plus précise vienne faire taire les théories les plus farfelues. Et de temps en temps, on accède à des détails qui nous échappaient jusque là.

Le dernier exemple en date concerne la nébuleuse de l'Hélice, située à quelques 650 années-lumière de la Terre dans la constellation du Verseau. Vous la connaissez sûrement sous son surnom iconique : l’œil de Dieu. En effet, difficile d'y voir autre chose qu'un œil géant nous fixant sans jamais ciller. La nébuleuse découverte avant 1824 n'a cependant pas livré tous ces secrets. Le télescope spatial James Webb a pu en prendre une photo rapprochée et le résultat est époustouflant.

Admirez ces détails de la nébuleuse de l'Hélice grâce au télescope James Webb

Vous pouvez voir le résultat à droite de la photo ci-dessous. On y trouve des gaz brûlants en bordure de la naine blanche incandescente présente au cœur de la formation. Ils entrent en contact avec les froides enveloppes externes de gaz et de poussière expulsées auparavant pour produire cet effet “lampe à lave”. Mais au-delà de l'esthétique, cette plongée dans la nébuleuse nous montre à quoi pourrait ressembler notre système solaire après l'extinction du Soleil.

Le phénomène observé ici est en effet similaire à celui qui se produit quand une étoile épuise sa réserve d'hydrogène. Comme ce qui arrivera au Soleil dans environ 5 milliards d'années. Difficile de dire si le tout prendra également une forme familière cependant.