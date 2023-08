22 personnes suffisent pour fonder une colonie sur Mars, selon une nouvelle étude

Selon une nouvelle étude, seules deux douzaines d'astronautes suffiraient pour construire et entretenir une colonie martienne. Ce faible nombre, comparé aux estimations précédentes d'une centaine de personnes, permettrait de maintenir un habitat sur la planète rouge.

Mars accueille des robots explorateurs depuis près de 60 ans, mais lorsqu'il s'agit de faire atterrir des humains sur la planète rouge, les choses se compliquent un peu. SpaceX s’attèle depuis plusieurs années maintenant à mettre au point sa fusée géante Starship, avec laquelle Elon Musk prévoit d’emmener les premiers hommes sur Mars.

Le milliardaire a pour projet d’y créer une ville totalement autonome d’ici 20 ans seulement, en envoyant près d’une centaine de milliers de personnes. Cependant, d’après une nouvelle étude, il n’y aurait finalement pas besoin d’envoyer autant de monde vers Mars. Il suffirait seulement de 22 personnes pour fonder et entretenir une colonie martienne.

Les chercheurs ont réalisé une simulation de la colonisation de Mars

Dans une étude récente téléchargée sur le serveur preprint arXiv, un groupe de scientifiques a décidé d'étudier les interactions comportementales et psychologiques entre les futurs colons de Mars et est parvenu à une taille de population étonnamment petite qui, selon eux, pourrait construire et soutenir la colonie.

Pour cela, les chercheurs ont créé un modèle informatique d'une colonie martienne à l'aide de la modélisation basée sur les agents (ABM), qui est couramment utilisée pour analyser les interactions entre les personnes, les objets, les lieux et le temps. Ils ont également examiné des données antérieures sur des équipes très performantes situées dans des environnements éloignés et très stressants, notamment des sous-marins, des expéditions dans l'Arctique, des guerres et la Station spatiale internationale.

La simulation informatique a été réalisée pendant 28 jours terrestres, avec des nombres différents dans chaque groupe, allant de 10 à 170 personnes. En outre, les chercheurs précisent que la simulation a porté sur quatre personnalités différentes afin de voir comment elles géreraient les interactions entre des personnes ayant des niveaux de compétence, de stress et de résilience variables.

« Nous avons souvent tendance à considérer les êtres humains comme de simples chiffres ou particules dépourvus d'incitations personnelles, d'hétérogénéité et d'adaptabilité », a déclaré Berea, l’un des chercheurs. « Les groupes humains sont des systèmes complexes dont le résultat n'est pas la somme des parties, mais une synergie. Tout système social présente des propriétés d'adaptabilité, d'émergence et de dynamique non linéaire ».

Lire également – De la Terre à Mars en 60 jours, ce moteur de fusée révolutionnaire en serait capable

Mars pourrait être colonisée par seulement 22 personnes

D’après les résultats de l’étude, 22 serait le nombre magique pour la plus petite population de colons qui pourrait construire et soutenir une colonie martienne. Les chercheurs ont constaté que les personnes réactives, sociables et agréables pouvaient travailler sans problème dans la colonie martienne simulée. Sans surprise, ils ont également découvert que les personnes présentant des troubles névrotiques étaient plus susceptibles de mourir que les autres, avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé que les autres types de personnalité.

Avec cette étude, les chercheurs ont donc surtout voulu souligner l'importance de prendre en compte le comportement humain dans le cadre des futures explorations spatiales, plutôt que leur nombre. « Nous voulions montrer que si nous négligeons les aspects sociaux, comportementaux et psychologiques des explorations spatiales, nous pouvons nous tromper lourdement dans nos estimations, nos prédictions et nos projections », a ajouté Berea.

Toute colonie martienne aura très probablement le soutien de la Terre, sous la forme de réapprovisionnements et même de renforts en personnel, mais comme ces voyages se mesurent en mois ou en années, la colonie devra quoi qu’il arrive être assez autosuffisante pour survivre. Pour l'instant, la NASA n'a pas encore dévoilé combien d'astronautes participeront à la première mission vers Mars, qui sera très probablement un aller simple.