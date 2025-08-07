Ce test sous tension rapproche les astronautes de leur mission autour de la Lune

Le prochain vol habité autour de la Lune franchit une nouvelle étape. Les quatre membres d’Artemis 2 viennent d’effectuer un test crucial en conditions quasi-réelles. Cette répétition générale révèle l’intensité des préparatifs avant le grand départ.

Depuis plusieurs années, les États-Unis travaillent à ramener des personnes au-delà de l’orbite terrestre. Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre du programme Artemis, censé ouvrir la voie à de futures missions vers Mars. En mai 2025, la capsule Orion, qui servira à transporter l’équipage, a été remise officiellement à la NASA par Lockheed Martin, marquant une étape majeure dans la préparation du vol. Depuis, les tests s’enchaînent pour vérifier chaque composant du système. Les équipes techniques et les astronautes multiplient les simulations pour s’assurer que tout sera prêt le jour du lancement.

D'après la NASA, le 31 juillet 2025, les quatre astronautes de la mission Artemis 2 ont franchi un cap important. Pour la première fois, ils se sont retrouvés ensemble à bord du vaisseau Orion, en portant leurs combinaisons de lancement. Cette simulation grandeur nature s’est déroulée au Kennedy Space Center en Floride, à quelques mois du départ prévu en avril 2026.

Les astronautes de la NASA réalisent un test complet dans la capsule Orion allumée et connectée

Lors de cette session, les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ont enfilé leurs combinaisons Orion Crew Survival System. Ils ont ensuite embarqué à bord de la capsule, alimentée en énergie comme elle le sera le jour du lancement. Connectés aux systèmes de communication et de survie, ils ont affronté plusieurs scénarios simulés comme des fuites ou des pannes d’équipements vitaux. L’objectif était de tester leur réactivité et de vérifier la compatibilité entre les procédures, les équipements et le comportement réel de la capsule.

Après cette séquence intense, l’équipe a enchaîné avec d’autres exercices, cette fois sans les combinaisons. Ils ont manipulé divers équipements à bord, exploré les rangements, et répété les gestes qu’ils devront effectuer durant les dix jours de mission. Ils se sont également familiarisés avec les zones de repos et la zone d’hygiène. Ces tests leur permettent d’anticiper les conditions réelles du vol et de finaliser les ajustements nécessaires. Cette répétition générale confirme que les préparatifs d’Artemis 2 avancent à un rythme soutenu.