Voici comment une Américaine a gagné 100 000 $ à la loterie grâce à ChatGPT

Aux États-Unis, une femme a remporté la somme de 100 000 $ (environ 93 000 €) après avoir demandé à ChatGPT de choisir ses numéros de loterie. Un coup de chance inattendu qui fait sourire, alors que l’IA d’OpenAI devient chaque jour plus surprenante.

ChatGPT semble désormais capable de tout faire, même de prédire la chance. Ces dernières semaines, OpenAI a ajouté de nouvelles fonctions ambitieuses à son chatbot, comme Pulse, un système capable d’anticiper les besoins des utilisateurs avant même qu’ils ne posent une question, ou encore la possibilité d’acheter directement des produits en ligne sans quitter la plateforme. Désormais, il ne manque plus qu’un don de voyance… et justement, c’est presque ce qu’a vécu une Américaine du Michigan.

Selon CBS News, Tammy Carvey, 45 ans, habitante de Wyandotte (Michigan), a remporté le Powerball, une loterie du 6 septembre dernier après avoir demandé à ChatGPT de lui proposer une série de chiffres. Elle plaisante aujourd’hui en disant qu’elle voulait “tester la chance de l’intelligence artificielle”. Le résultat ? Une victoire inattendue de 50 000 $, doublée à 100 000 $ (environ 93 000 €) grâce à l’option Power Play, qui multiplie les gains en cas de tirage gagnant. « Mon mari et moi étions sous le choc total », a-t-elle confié aux autorités de la Michigan Lottery.

ChatGPT lui donne les bons numéros et elle encaisse le gros lot

Tammy explique qu’elle ne joue au Powerball que lorsque le jackpot dépasse le milliard de dollars. Ce jour-là, elle a simplement demandé à ChatGPT de générer une suite de chiffres aléatoires, puis a validé son ticket en ligne. En consultant les résultats, elle a d’abord cru avoir gagné 50 000 $, avant de découvrir sur son compte qu’elle avait activé l’option Power Play, doublant ainsi la mise. La loterie de l’État du Michigan a confirmé qu’elle était venue chercher son chèque et qu’elle comptait utiliser la somme pour rembourser son prêt immobilier.

Le Powerball, l’un des jeux les plus populaires aux États-Unis, coûte 2 $ par ticket (environ 1,85 €) et permet de remporter des jackpots atteignant régulièrement plusieurs centaines de millions de dollars. Tammy Carvey n’a évidemment pas percé le secret de ChatGPT, mais son histoire prouve que l’IA d’OpenAI n’en finit plus de surprendre. Après avoir appris à répondre avant qu’on lui parle et à faire des achats en ligne, voilà qu’elle aide désormais ses utilisateurs à décrocher le gros lot.