Le standard de recharge sans fil Qi2 25W arrive dans les smartphones, mais allez-vous vraiment laisser tomber le câble ?

Le Wireless Power Consortium annonce la prochaine évolution du standard de recharge rapide Qi. La révision Qi2 25W permet comme son nom l'indique de dépasser la limite de 15W de la génération actuelle permettant enfin une recharge rapide comparable à celle de la recharge filaire. Les prochains smartphones les plus vendus du marché seront compatibles.

C'est une évolution qui devrait être appréciée des utilisateurs de smartphones, iPhone compris. Le standard Qi, après être passé à la révision Qi2 en novembre 2023, vient d'adopter la révision Qi2 25W, aussi appelé Qi 2.2.1. Le maximum de watts transmis passe ainsi de 15W à 25W, permettant donc une recharge plus rapide sans utiliser de câble… que d'aucuns oseront comparer avec certains standards de recharge rapide filaire au wattage modéré.

Rien de vraiment révolutionnaire dans cette différence de 10W, au demeurant, même si ce boost devrait être notable sur les smartphones compatibles. Et en la matière il y a plutôt une excellente nouvelle : Google a travaillé en collaboration étroite avec le Wireless Power Consortium pour propager le plus rapidement possible la technologie dans les smartphones à venir. Le communiqué de presse parle d'une prise en charge imminente sur les “smartphones Android majeurs” pour reprendre la formulation exacte.

Le Qi2 25W sera-t-il le point de bascule vers la disparition des câbles de charge ?

Évidemment, plusieurs marques ont leur propre standard de recharge rapide, mais la révision Qi2 25W, assure le consortium, donne un moyen rapide et économique de délivrer les fameux 25W à leurs clients. Ce qui promet a priori une vaste adoption. Même si le WPC parle de “centaines” de modèles à venir, pour l'heure la liste exacte des premiers smartphones compatibles reste inconnue. On peut déjà, au demeurant, imaginer que les Pixel 10, qui doivent être annoncés le 20 août, en seront.

Reste à savoir si ces 25 W suffiront à pousser les utilisateurs à utiliser moins souvent le câble. Car vient aussi le problème des stations de charge déjà en circulation. Lorsque la recharge sans fil est intégrée dans un meuble, ou proposée dans des lieux publics, il faut encore très souvent faire avec une limite de 5W. Les adeptes de la recharge sans fil sont déjà équipés de chargeurs – et il y a des raisons de penser que beaucoup attendront avant de renouveler leur matériel.

Du coup, alors que de nombreux modèles arrivent avec cette capacité de 25 W le temps qu'il faudra pour que le plus grand nombre puisse l'exploiter reste encore une question floue…