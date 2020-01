Huawei P40 : une version Max pour accompagner les versions classique et Pro ?

Une nouvelle rumeur affirme que Huawei aurait prévu trois modèles haut de gamme dans sa série P40 à venir dans quelques semaines. Le P40 et le P40 Pro seraient accompagnés d’un modèle plus costaud encore, lequel est surnommé P40 Max. Une stratégie qui rappelle les fuites récentes à propos de Samsung.

Il y a eu trois iPhone 11. Il y aura certainement trois Galaxy S20. Et il pourrait y avoir trois P40 haut de gamme. Un leaker chinois, régulièrement cité pour ses indiscrétions sur Huawei, a révélé sur Twitter que la série P40 pourrait en effet se décliner en trois « flgships ». Cela exclurait donc de ce calcul une probable version Lite pour remplacer le P30 Lite.

Sur ces trois modèles, nous retrouverions le P40 classique, bien sûr, et le P40 Pro. Ces deux derniers ont été très régulièrement croisés dans les nombreuses rumeurs qui circulent sur Internet. Nous y avons découvert notamment leur design, qui serait assez proche de celui des Galaxy 20 de Samsung. Nous avons appris officiellement que leur batterie ne sera pas au graphène. Et nous savons que le P40 Pro, dont l’écran devrait bénéficier d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, devrait être équipé de cinq capteurs photo hébergés dans un bloc rectangulaire.

Le troisième modèle n’est pas nommé. Le leaker fait deux suggestions. D’abord, il pourrait s’agir d’un P40 Max, sous-entendant qu’il viendrait au-dessus du P40 Pro. Deuxième hypothèse, il pourrait s’agir d’un P40 Porsche Design. Ce serait la première fois que Huawei intègre un Porsche Design dans la série P. Habituellement, le partenariat avec le studio allemand concerne davantage la série Mate. En revanche, ce ne serait pas la première fois que Huawei présente un modèle Porsche Design en début d’année : le Mate RS Porsche Design a été officialisé en 2018, en même temps que les P30 et P30 Pro.

Comme Apple et Samsung ?

L’arrivée d’un troisième P40 haut de gamme n’est pas impossible, loin de là. Elle semble même presque très logique, puisque Apple a officialisé trois iPhone 11 en 2019 et que Samsung pourrait présenter trois Galaxy S20. Il y a d’ailleurs un point commun entre la stratégie Apple et les rumeurs à propos de Samsung : le modèle de base remplace le modèle moins cher de la génération précédente. Ainsi l’iPhone XR est remplacé par l’iPhone 11. Et le Galaxy S20 succèderait au Galaxy S10e.

Serait-ce aussi le cas chez Huawei ? À l’évidence non, puisque le P30 Lite était vendu moins de 400 euros à son lancement, contre 799 euros et 769 euros pour les iPhone 11 et Galaxy S10e. Reste à savoir comment Huawei compte positionner ses trois modèles si l’information se confirme.