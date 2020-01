Huawei Mate Xs : sortie en mars 2020, voici les dernières infos

Le Huawei Mate Xs, le successeur du Mate X pliable, sortirait sur le marché dans le courant du mois de mars 2020. Le smartphone serait équipé d’une charnière centrale améliorée et d’un écran pliable plus robuste. Afin de séduire plus de consommateurs, Huawei aurait décidé de revoir le prix de son flagship à la baisse. Découvrez les dernières informations disponibles.

Le Mate Xs de Huawei débarquerait sur le marché en mars 2020, rapportent nos confrères chinois de MyDrivers. Le smartphone pliable sera présenté lors d’une conférence au MWC 2020 à Barcelone en fin février 2020. Sans surprise, le Mate Xs serait donc commercialisé (probablement uniquement en Chine) quelques semaines après sa présentation officielle.

Le Mate Xs serait légèrement moins cher que le Mate X

Citant des sources proches de l’industrie, le média affirme que le Mate Xs est moins difficile à produire que la première génération. Le groupe serait aussi parvenu à augmenter drastiquement sa capacité de production. Dans ces conditions, Huawei devrait proposer le Mate Xs à un prix légèrement inférieur au Mate X. Pour rappel, le Mate X est actuellement commercialisé sur le marché chinois au prix de 16,999 yuans, soit 2400 dollars. Grâce à un nouveau positionnement tarifaire, la marque espère séduire davantage d’acheteurs. Depuis sa sortie en novembre en Chine, Huawei aurait pourtant déjà écoulé près de 200 000 smartphones pliables.

D’après les informations obtenues par MyDrivers, Huawei aurait apporté de nombreux ajustements au design et à la structure du Mate Xs. La firme a notamment retravaillé la charnière qui permet à l’écran de se plier. La nouvelle version serait donc plus « résistante et stable ». Dans une interview récente, Richard Yu, PDG de la division mobile de Huawei, avait déjà teasé la nouvelle charnière du Mate Xs. Ce nouveau mécanisme est baptisé « Falcon Wing Hinge Mecanism », a révélé Richard Yu.

Même son de cloche du côté de l’écran pliable, qui serait désormais plus durable, souligne MyDrivers. Enfin, le smartphone pliable serait aussi plus compact que son prédécesseur. Aux dernières nouvelles, cette nouvelle génération serait alimenté par le SoC Kirin 990 des Mate 30, serait compatible avec la 5G et dotée d’un quadruple capteur photo à l’arrière. On vous en dit plus dès que possible sur le Mate Xs.

