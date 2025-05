Test Huawei Watch Fit 4 Pro : une montée en gamme à tous les niveaux

La nouvelle Watch Fit 4 de Huawei se décline désormais en version Pro. La hausse de prix n’est pas indolore, mais certaines de ses caractéristiques rejoignent celles des montres les plus haut de gamme de la marque.

La nouvelle édition de la Watch Fit de Huawei vient enfin d’être présentée à Berlin ou plutôt les nouvelles éditions devrait-on dire. Cette année, le nouveau modèle Watch Fit 4 est, en effet, accompagné d’une référence Pro. C’est donc la Huawei Watch Fit 4 Pro que nous avons pu tester en avant-première. Et si ces deux nouvelles Fit se ressemblent -à première vue, comme deux gouttes d’eau, la Pro apporte des fonctions avancées, pour ne pas dire inédites sur cette gamme.

D’un format rectangulaire, la Fit 4 Pro tranche avec les montres à l’allure plus traditionnelle de Huawei, inspirées du monde de l’horlogerie avec leur cadran circulaire. Avec ses nouvelles fonctionnalités, la Watch Fit 4 Pro conserve-t-elle les atouts qui ont fait le succès de la gamme ? Son design fin, léger et élégant, son appétence pour les activités sportives et sa bonne autonomie comptent-ils toujours parmi ses points forts ? Après quelques jours de test, voici ce que nous avons pensé de Huawei Watch Fit 4 Pro.

Prix et disponibilité

La Watch Fit 4 Pro est d’ores et déjà disponible au prix de 279,99 euros, un prix sensiblement plus élevé que celui de la Watch Fit 3 de l’an passé dont le prix oscillait entre 159 et 179 euros, selon les versions. C’est assez logique au regard de son équipement premium et de ses nouvelles fonctionnalités. La Watch Fit 4 reste, en revanche, d’un prix approchant celui de 2024, soit 169,99 euros.

La Watch Fit 4 Pro sera proposée en 3 versions, en noir ou en bleu avec un bracelet assorti en fluoroelastomer, mais aussi en vert avec un bracelet en tissu (du nylon, lui aussi assorti). La Watch Fit 4 sera disponible en noir, violet, blanc et gris. Les deux montres sont livrées avec un chargeur sans fil USB-A.

Des bracelets seront bien entendu disponibles sur le site de Huawei pour ceux qui souhaitent customiser leur modèle. Le changement s’avère toujours aussi simple et rapide d’une simple pression grâce aux boutons situés sous le cadran et le choix s’étend bien au-delà des accessoires vendus par Huawei du fait d’un bracelet au format standard 20 mm.

Fiche technique de la Huawei Watch Fit 4 Pro

La Watch Fit 4 partage bon nombre de caractéristiques avec sa grande sœur la Pro. Son écran est un peu moins lumineux (2000 contre 3000 nits) et son boîtier est un peu plus épais (9,5 mm contre 9,3 mm). Elle est, en revanche, plus légère de 4 grammes. En termes de fonctionnalités, son temps de chargement est moins rapide (75 minutes contre 60 minutes) et il lui manque certains modes comme le golf ou la plongée ainsi que des fonctions de santé comme l’ECG. Sa conception est aussi moins recherchée dans le choix des matériaux, tout ne restant extrêmement plaisante et élégante, avec un boîtier en aluminium.

Un design encore plus fin

Loin des cadrans circulaires habituels de la marque, la Watch Fit 4 Pro adopte un format rectangulaire plutôt plaisant à l’oïl. C’est beaucoup moins prononcé que sur les bracelets Band de la marque, assez étroits, ou même que sur les premières Fit. On est dans un style qui rappelle inévitablement celui de l’Apple Watch. D’ailleurs la diagonale d’écran se situe peu ou prou entre celles des Apple Watch Series 10 de 42 mm et 46 mm, mais avec un boîtier bien plus fin pour la Fit 4 pro, de tout juste 9,3 mm. Comme vous l’aurez deviné, il n’existe qu’un seul modèle de Watch Fit 4 Pro, aussi bien destiné aux femmes qu’aux hommes, d’où son format intermédiaire avec un écran de 1,82 pouce, comme l’an passé.

Le port est quoi qu’il en soit très confortable, du fait de légèreté de la montre qui ne prend que 3 ou 4 gammes par rapport au modèle Fit 4, mais aussi grâce au bracelet. Sa matière souple et texturée le rend agréable à porter au quotidien, plus particulièrement dans le cadre d’activités sportives. Son système de fermeture classique permet de l’ajuster parfaitement.

Pour la customisation de cette Fit, il faudra miser sur la couleur du boîtier et du bracelet ainsi que sur les nombreux cadrans, gratuits ou payants, à télécharger. Le modèle vert profite d’un cadre doré avec une couronne verte. Le modèle noir, au cadran gris foncé, est égayé d’une couronne rouge. Le modèle bleu que nous avons reçu en test est habillé d’un boîtier argenté, avec un cerclage et une couronne bleus.

En termes de conception, ce modèle Pro n’a pas grand-chose à envier non plus au modèle phare de la firme à la pomme, la Watch Ultra 2. La Watch Fit 4 Pro peut ainsi se targuer d’être équipée d’une lunette en titane avec un boîtier en aluminium de qualité aérospatiale. De quoi résister aux mauvais traitements liés aux usages outdoor intensifs ! Huawei a également fait appel à du verre saphir pour l’écran de sa dernière-née, afin de la protéger des chocs et potentielles rayures. Parfaitement étanche, ce modèle Pro peut vous accompagner par 40 mètres de fond pour profiter du mode plongée (en apnée), y compris en eau salée à condition de rincer la montrée après une session.

En complément de l’écran tactile, la couronne rotative qui avait fait son apparition sur la Watch Fit 3 est toujours présente afin de faciliter la navigation. D’une pression, elle ouvre ou ferme le menu général et d’une rotation fait défiler les fonctions. Elle est accompagnée d’un bouton qui, par défaut, donne accès, d’une pression, au suivi des activités (nommé Entraînement). D’une double pression, il donne accès à Wallet sur ce modèle de test. S’il est possible de programmer la pression simple pour remplacer l’accès rapide à l’entraînement par une autre fonctionnalité, ce n’est pas le cas avec la double pression. L’application de paiement n’étant pas disponible en France, une autre fonction que Wallet sera sans doute affectée à la double pression.

Écran : parmi les plus lumineux du marché

Malgré un prix relativement abordable face aux montres haut de gamme de la concurrence, Huawei n’a pas lésiné sur les composants, notamment ceux d’affichage. Au verre saphir qui protège le grand écran AMOLED s’ajoute une très haute luminosité, dont on ne profite généralement que sur les modèles les plus coûteux. En désactivant le mode automatique et en poussant le curseur à fond, on est sûr de pouvoir vérifier à tout moment ses constantes d’un coup d’œil, même lors d’une activité en plein soleil. Avec 3000 nits annoncés en pic, soit deux fois plus que la Fit 3 qui atteignait 1500 nits, il vaut mieux penser à réactiver la luminosité automatique, en usage classique, sous peine d’épuiser prématurément la batterie.

L’écran bénéficie également d’une haute résolution de 347 points par pouce qui n’a pas à rougir face à ceux qui équipent les modèles haut de gamme de la marque. Allié à cette dalle presque carrée, la lecture des données est très confortable. Même un SMS un peu long peut être lu d’un simple coup d’œil, sans scroller ni plisser des yeux. Pour ceux qui apprécient le téléchargement de cadrans capables d’indiquer le nombre de pas, le nombre de calories ou encore le pourcentage de batterie restant, il est assez aisé de lire les petits caractères.

Le réglage de cet écran est tout aussi complet que d’ordinaire. Il est possible de paramétrer le mode Ne pas déranger ou le mode Sommeil, finement, sur différents jours ou plages horaires, de passer en mode Always On ou encore de choisir sa façon de ranimer l’affichage. D’un glissement de doigt vers le bas, on accède aux principaux paramètres, incluant une lampe torche dont on pourra augmenter l’intensité en tournant la couronne. Bien vu.

Le suivi des activités sportives est élargi

Huawei a équipé sa montre de nombreux capteurs et composants dont certains sont habituellement réservés aux modèles premiums Watch et Watch GT. En plus des capteurs classiques de type accéléromètre ou même cardiofréquencemètre, on relève un dispositif susceptible de réaliser un ECG, de mesurer le taux d’oxygène dans le sang ou encore de relever la température cutanée.

Plus rare, la Watch 4 Pro est capable de détecter la souplesse des artères, comme le proposait la Watch GT 3 Pro de 2022. Un équipement complet pour prendre de soin de sa santé et notamment profiter d’un suivi d’activités riche d’informations et précis, sommeil inclus.

Du coup, Huawei étoffe sur sa nouvelle Fit son suivi d’activités, toujours aussi nombreuses, qui rejoint celui de sa dernière Watch GT 5. Les sports nautiques comptent désormais la plongée en apnée tandis que des données barométriques permettent de mieux suivre des activités comme le trail ou la randonnée.

Même le GPS a été amélioré, avec l’intégration du nouveau système de positionnement Sunflower découvert aussi sur la Watch GT 5, très utile pour la pratique du running ou du cyclisme. En pratique, le GPS se déclenche rapidement et le tracé s’avère précis. On peut aussi profiter de l’ajout d’itinéraires avec l’intégration de RouteDraw, compatible avec le spécialiste Komoot.

Le sportif appréciera, particulièrement sur des activités comme le running, le grand nombre de données enregistrées : la longueur de la foulée, l’allure moyenne, le VO2 max, l’altitude, le temps d’aérobie, d’anaérobie ou encore le temps de récupération. Des informations précieuses pour ceux qui s’entraînent régulièrement. Certaines, stratégiques comme le pouls ou la distance parcourue, sont accessibles directement depuis la montre pour être consultables pendant la séance. D’autres sont sauvegardées dans l’appli Santé, qui bien que dans une nouvelle version (essayée ici en bêta), ne change pas trop. On ne s’en plaindra pas vu sa richesse et sa clarté.

Avec le système TruSense sans cesse amélioré, les données des capteurs sont exploitées pour vous aider au mieux à améliorer votre bien-être. Le suivi du sommeil est particulièrement précis avec la possibilité d’enregistrer les sons pendant la nuit comme les ronflements.

On regrette néanmoins que, pour aller plus loin et profiter des nombreuses possibilités de la montre, il soit nécessaire de souscrire une offre payante, santé+ (7,99 euros par mois ou 59,99 euros par an). De nombreux programmes et fonctions « VIP » comme Stay Fit, certains cours premium ou certaines musiques pour dormir (accessibles désormais directement depuis l’onglet santé de l’application ne seront accessibles qu’à cette condition.

Une gestion correcte des appels et des SMS

Si Huawei met l’accent sur le sport et la santé, les fonctions de communications qui rendent la Watch Fit 4 Pro encore plus intelligente ne sont pas oubliées. Toutefois, si vous attendez de cette montre le service rendu par une Apple Watch ou une Google Watch, vous serez immanquablement déçu. La gestion des mails ou des rendez-vous se limite à la réception de notifications.

En revanche, la gestion des SMS est plus développée. L’affichage des smileys est pris en charge et surtout il est possible de répondre aux messages via un système de réponse rapide ou même de façon détaillée, grâce à un clavier azerty. Il faut alors faire preuve de dextérité étant donné la taille des touches, même si les suggestions prédictives sont disponibles pour aider. Nous ne sommes jamais parvenus à recevoir des notifications WhatsApp (sans doute un bogue de cette version bêta de l’application Santé). Il est donc impossible de savoir s’il sera possible de répondre.

Avec la montre, il est cependant possible de passer et recevoir des appels en Bluetooth grâce au micro et au haut-parleur intégré, de qualité suffisante pour tenir une conversation audible, si l’environnement n’est pas trop bruyant. Bien sûr, le smartphone doit obligatoirement être à proximité de la montre, cette dernière n’étant disponible qu’en version Bluetooth (pas de modèle eSIM comme avec une Apple Watch, par exemple). On peut refuser un appel en envoyant une réponse rapide préenregistrée, pratique !

Pas aussi évolutive qu'on le voudrait

Comme toutes les montres de Huawei, la Watch Fit 4 Pro fonctionne avec Harmony OS, ici dans sa dernière version 5.1. L’avantage de cet OS est qu’il peut fonctionner avec un smartphone sous Android comme avec un iPhone (avec des restrictions fonctionnelles sur ce dernier). Certaines fonctions sont toutefois réservées aux smartphones Huawei sous EMUI. C’est notamment le cas de l’assistant vocal AI Voice. Dommage, car le plus simple pour répondre aux SMS serait d’utiliser cet assistant, mais c’est impossible avec un smartphone sous Android.

Le plus frustrant, c’est le peu d’opportunités offertes pour l’accès à de nouvelles fonctionnalités au travers du téléchargement d’applications tierces. Non pas qu’un magasin soit inexistant, on peut depuis l’application Santé accéder à l’AppGallery et y puiser quelques programmes. Rien à voir toutefois avec le magasin de Google ou d’Apple. On y dénombre à peine plus d’une vingtaine d’applications (dont certaines payantes de surcroît), et pas toujours du plus grand intérêt pour un public français ! Parmi les plus attrayantes, on trouve Petal Maps de Huawei pour la navigation GPS ou Opus Camera pour déclencher l’appareil photo depuis la montre… mais ce dernier est limité aux prises de vue de basse qualité dans sa version gratuite (2,8 Mpx au lieu de 12 Mpx sur notre téléphone de test).

Autonomie satisfaisante et charge ultra rapide

Comme c’est souvent le cas avec les montres Huawei, vous n’aurez pas à recharger tous les soirs votre tocante ! L’autonomie annoncée par la marque se révèle exacte. La Watch fit 4 Pro a tenu presque 8 jours sans passer par la case recharge, dans le cadre d’une utilisation classique émaillée de 5 ou 6 séances d’activités avec suivi. De quoi passer un WE prolongé tranquille, voire une petite semaine au vert sans chargeur dans les bagages.

La rapidité de chargement fait aussi partie des grands points forts de la Watch Fit 4 Pro. Huawei annonce un temps de 60 minutes qui, lors de nos tests, s’est révélé plus court. Avec un chargeur Huawei branché sur le secteur, il nous a fallu 15 minutes pour récupérer 40% d’autonomie et à peine plus de 45 minutes pour atteindre les 100 %.