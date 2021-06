Freebuds 4 officiels : Huawei booste les basses de ses écouteurs à réduction de bruit

Huawei vient de dévoiler ses FreeBuds 4, ses écouteurs à réduction de bruit true wireless. Au menu de cette nouvelle itération : une restitution des basses encore plus poussées, deux micros sur chaque dispositif, et des écouteurs capables d'adapter le son en fonction du conduit auditif de l'utilisateur.

Les FreeBuds 4 sont là. Si les premières versions des écouteurs Huawei ne répondaient pas à la hauteur de toutes les attentes, le constructeur n'a eu de cesse d'améliorer sa technologie. Les FreeBuds 3 sortis en 2019 nous avaient conquis, mais il restait encore quelques points à améliorer.

Pari réussi ? Nous aurons bien entendu l'occasion de les tester, mais en attendant, voici tout ce que l'on sait sur les nouveaux FreeBuds 4 que Huawei vient tout juste de présenter.

Les FreeBuds 4 adaptent la diffusion sonore en fonction du conduit auditif

Les FreeBuds 4 de Huawei font l'impasse sur les embouts en silicone. Pourquoi donc ? Selon Huawei, la nouvelle technologie dont profitent les écouteurs devrait leur permettre de s'adapter à tout type de conduit auditif. Pas d'isolation passive, donc. Mais le constructeur explique qu'il s'agit d'une grande première pour ses écouteurs, qui sont capables d'analyser le conduit de l'oreille et d'adapter l'ANC en conséquence.

Le géant chinois annonce également une nette amélioration du côté de la restitution audio. Les Freebuds 4 offrent un meilleur son que la précédente itération, et notamment des basses “plus profondes”. Pour cela, Huawei a développé un moteur de traitement spécifique et explique que les écouteurs gagnent jusqu'à 50% d'efficacité sur la restitution des basses.

Les FreeBuds 4 profitent également d'une amélioration de la réduction de bruit. Si les FreeBuds 3 profitaient de 9 modes d'ANC, la nouvelle version des écouteurs monte d'un cran : ce sont pas moins de 16 modes d'ANC qui sont possibles avec les FreeBuds 4. En outre, Huawei promet moins d'interférences avec le vent ou le souffle environnant. Enfin, si les Freebuds 3 disposaient d'une isolation à 15 dB, les nouveaux écouteurs sans fil passe à 25 dB. Huawei a par ailleurs intégré deux micros à chacun de ses écouteurs.

Enfin, les Freebuds 4 voient leur latence diminuer, une fonction que les joueurs sur smartphone devraient apprécier : la latence connaît une réduction de 50% et passe ainsi à 90 ms.

Les FreeBuds 4 sont plus légers et moins volumineux

Comme sur les anciens modèles, il est possible de contrôler les FreeBuds 4 en touchant leur surface. Une double tape permet par exemple de répondre à un appel ou de mettre la musique en pause. Une pression plus longue offre le moyen d'activer ou de désactiver la réduction de bruit, ou de rejeter un appel. Enfin, le fait de glisser le doigt sur la tige des écouteurs vers le haut ou vers le bas permet d'augmenter ou de réduire le volume. Dernier point : les FreeBuds 4 peuvent être connectés à deux appareils.

En termes d'autonomie, Huawei annonce une durée de 4 heures d'écoute musicale non-stop, et de 22 heures au total à l'aide du boitier de recharge. Et côté recharge justement, il est possible de profiter de 14 heures d'autonomie en rechargeant les écouteurs durant 30 minutes à l'aide du boitier seul, et de 2 heures 30 de longévité en 15 minutes et en mode charge rapide.

Côté design, les FreeBuds 4 ressemblent beaucoup au précédent modèle, mais Huawei annonce une réduction de volume de 6% et de poids de l'ordre 20%. Les écouteurs et leur boitier de recharge sont disponibles dans trois coloris : Red, Ceramic White ou Silver Frost.

Les écouteurs sont commercialisés 899 yuans (115 euros). Prix et disponibilités pour le marché français restent pour le moment inconnus, mais nous n'hésiterons pas à mettre à jour cet article dès que nous obtiendrons davantage d'informations.