Huawei fait peur aux US, les jeux PS+ de décembre annoncés, c’est le récap

Les États-Unis ont annoncé vouloir alourdir les sanctions contre Huawei. Sony a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts en décembre aux abonnés aux PS+ Extra et Premium. Coïncidence (ou pas), GTA 5 en fait partie. Et la version « director’s cut » de Rebel Moon, l’épopée de science-fiction signée Zack Snyder, sera beaucoup plus longue. C’est le récap.

Les plans du gouvernement français pour accélérer la transition automobile vers l’électrique deviennent enfin concrets. Le président Emmanuel Macron a dévoilé aujourd’hui le « leasing social » qui permet aux foyers modestes d’accéder à une voiture électrique avec un loyer mensuel modéré : de 50 euros à 150 euros. Bien sûr le dispositif est conditionné, notamment à un plafond de ressource. Mais pas seulement : le kilométrage parcouru en voiture par an et la distance entre le foyer et le lieu de travail sont pris en compte.

Ce dispositif sera dans un premier temps davantage symbolique. En effet, seuls 20 000 véhicules seront attribués en 2024. Ce qui est très peu, que ce soit par rapport aux estimations précédentes (qui étaient 5 fois plus élevées) ou aux besoins. Espérons que ce nombre sera amené à évoluer. Notez enfin que 78 véhicules, issus de 22 marques différentes, sont éligibles au dispositif. Retrouvez toutes les informations dans notre article complet. Voici les trois autres actualités qui ont marqué la journée du 14 décembre 2023.

Les États-Unis veulent alourdir les sanctions contre Huawei

C’est l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui a mis en place les sanctions contre Huawei. C’était en mai 2019. Et depuis, Huawei doit « se débrouiller ». La firme ne peut acheter de composant 5G à Qualcomm. Et Google refuse toujours de certifier ses téléphones. Pourtant, la firme a réussi, avec le Mate 60 Pro, a contourné certaines règles pour créer un processeur 5G. Face à cela, les États-Unis ont annoncé vouloir durcir les sanctions contre la firme chinoise.

Voici les jeux offerts en décembre aux abonnés PS+ Extra et Premium

Comme chaque mois, Sony met à jour le catalogue des jeux que la firme offre aux abonnés Extra et Premium du PlayStation+. La liste compte 14 jeux pour le tronc commun, auxquels s’ajoutent cinq titres supplémentaires pour les abonnés Premium. Parmi eux, nous remarquons que l’un des jeux offerts aux abonnés Extra et Premium est GTA 5. L’arrivée du dernier opus de la série de Rockstar, quelques jours après la diffusion du trailer de son successeur, n’est évidemment pas une coïncidence. Retrouvez tous les titres de la liste dans notre article.

Rebel Moon aura une version longue… vraiment longue !

Rebel Moon est le titre de la prochaine épopée de science-fiction de Zack Snyder à qui nous devons la meilleure tentative de DC Comics de créer un univers cinématographique aussi cohérent que celui de Marvel. Prévu sur Netflix en plusieurs parties, Rebel Moon aura droit à une version longue pour chacun des deux films qui seront diffusés sur Netflix. Une information que tous les acteurs ne connaissaient pas. Et elle les a impressionnés.

