Les dépenses folles de Mark Zuckerberg, des changements pour se connecter à votre compte Microsoft, c’est le récap

Les dépenses folles de Mark Zuckerberg pour se préparer à l'apocalypse, des changements à venir en Europe pour se connecter à son compte Microsoft, l'efficacité de l'Apple Watch pour détecter les problèmes cardiaques, c'est le récap des actus du vendredi 15 décembre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce vendredi 15 décembre 2023 ? Tout d'abord, nous avons détaillé dans nos colonnes la marche à suivre pour tester Gemini Pro, la nouvelle IA révolutionnaire de Google. Pour l'heure, seuls les utilisateurs américains peuvent essayer Gemini Pro. Néanmoins, il existe une astuce pour contourner cette limitation géographique. Pour rappel, cette IA est capable de créer des éléments visuels, des jeux sur demande ou affiche une compréhension approfondie du langage.

Dans un tout autre domaine, nous avons annoncé l'annulation du projet multijoueur de The Last of Us. En effet, Naughty Dog a choisi d'annuler le développement du titre, en gestation depuis plusieurs années maintenant. D'après le studio, cette décision a été prise pour recentrer ses ressources sur de nouveaux projets solos à venir. S'il s'agira probablement d'une grande déception pour les fans du mode multijoueur du premier The Last of Us, il faut saluer la lucidité de Naughty Dog qui préfère concentrer ses efforts sur ce qu'il sait faire : des jeux narratifs de grande qualité.

Côté hardware, des leakers semblent avoir découvert la date de sortie des RTX 40 Super, les prochaines cartes graphiques de Nvidia. Selon leurs informations, les RTX 40 Super seront lancés au compte-goutte durant le mois de janvier 2024, entre le 17 et le 31 plus précisément. Pour rappel, Nvidia doit présenter officiellement ses nouveaux GPU lors du CES 2024 à Las Vegas lors d'un évènement dédié “Special Adress” ce 8 janvier. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement ce vendredi 15 décembre 2023.

Mark Zuckerberg dépense 250 millions d'euros pour se préparer à l'apocalypse

D'après une enquête menée par des journalistes de Wired, Mark Zuckerberg a dépensé pas moins de 250 millions d'euros pour se faire construire un bunker luxueux, en vue d'une éventuelle apocalypse. Ce projet ultra-secret, qui prend place sur une petite île hawaïenne, fait déjà polémique en raison des conditions de travail des ouvriers ou encore de son impact sur la faune et la population locale.

Pour en savoir plus : Mark Zuckerberg dépense 250 millions d’euros pour se protéger de l’apocalypse, le bunker de luxe fait polémique

Des changements à venir pour se connecter à son compte Microsoft

Avec l'entrée en vigueur du Digital Markets Act, une nouvelle législation européenne, Microsoft va devoir apporter des changements sur la manière dont se connecte les utilisateurs à leur compte Microsoft depuis un programme.

Pour en savoir plus : Windows – la connexion à son compte Microsoft va changer en Europe

Selon les résultats d'une étude parue dans le journal Communications Medecine, l'Apple Watch se montre plus efficace pour détecter d'éventuels problèmes cardiaques que certains appareils médicaux pourtant dédiés à cette tâche. La montre connectée d'Apple est notamment particulièrement utile pour détecter ces pathologies chez les enfants.

Pour en savoir plus : L’Apple Watch repère mieux les problèmes cardiaques que les machines dédiées selon cette étude