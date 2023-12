Threads débarque en France, comment se créer un compte sur le remplaçant de X (Twitter)

C’est aujourd’hui que Threads devient officiellement disponible en France, après de longs mois d’attente. À 12 h, Meta va ouvrir les vannes de son tout nouveau réseau social qui vient directement concurrencer X, anciennement Twitter. On vous explique comment vous créer un compte sur la plateforme.

L’attente arrive à son terme pour tous les internautes européens qui attendaient de pouvoir tester Threads, le nouveau réseau social de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). Le groupe de Mark Zuckerberg avait vendu la mèche il y a quelques jours, en annonçant la date et l’heure de sortie via un discret teaser. C’est donc aujourd’hui, à 12 h pétantes, que vous pourrez découvrir Threads en toute liberté.

Le réseau social se sera fait attendre de notre côté du globe. Alors que ce dernier est disponible dans le reste du monde depuis le mois de juillet, le Vieux continent n’a pas eu le droit de participer à la fête, Meta était contraint de s’adapter à la législation spécifique de l’Union européenne en matière de numérique. C’est désormais chose faite, et il ne reste plus que quelques heures avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure.

Comment se créer un compte sur Threads

Il se peut que vous ayez déjà votre compte sur Threads. Si le réseau social n’était pas disponible sur les stores européens à son lancement, il existait en effet des moyens détournés d’obtenir l’application. Sur Android, il suffisait de télécharger l’APK tandis que sur iOS, il fallait se connecter avec un compte américain. Si vous avez eu recours à ces deux techniques et que Threads est déjà installé sur votre smartphone, vous n’avez donc rien à faire. Vous pourrez simplement naviguer sur la plateforme sans aucune limitation.

Si tel n’est pas votre cas, il vous faudra télécharger l’application de manière plus classique, via le Play Store ou l’App Store. Notez que Threads est également disponible en version web, si vous préférez ne pas l’avoir sur votre smartphone. Une fois chose faite, il vous faudra vous connecter avec votre compte Instagram. Malheureusement, et malgré les progrès de Meta pour séparer les deux applications, il n’est pas encore possible de se créer un compte Threads sans compte Instagram.

Il ne vous reste alors plus qu’à configurer votre profil, décider de le rendre public et privé et de suivre les personnes et marques que vous souhaitez. Pour le reste, seul l’avenir nous dira si Threads sera capable d’enterrer Twitter. Si les alternatives existent déjà, Bluesky et Mastodon en tête, aucune n’a connu le succès de Threads, qui compte déjà 100 millions d’utilisateurs.