Rebel Moon : la durée de la director’s cut impressionne les acteurs, et vous ?

L'un des acteurs de Rebel Moon a dévoilé la durée prévue pour les deux director's cut de Rebel Moon, le diptyque de Zack Snyder aux allures de Star Wars. Le reste du casting en est resté bouche bée.



Le réalisateur Zack Snyder aime prendre le temps de raconter son histoire. Connu pour L'Armée des morts, 300, Watchmen, Man of Steel ou encore Justice League (et sa version étendue), il a récemment pris les commandes de Rebel Moon, une épopée de science-fiction en deux parties qui veut clairement marcher sur les plates-bandes d'un certain Star Wars. Les deux films ont l'ambition d'être le point de départ d'une saga à l'image de celle de George Lucas.

Les premières images de Rebel Moon début 2022 sont plutôt encourageantes, et l'envie d'en savoir plus est amplifiée par la bande-annonce d'août 2023. De ce que l'on peut en voir, Snyder a obtenu les moyens de mettre sa vision en images et promet une fresque épique. Diffusées sur Netflix, les deux parties du film doivent forcément s'adresser au plus grand nombre. C'est pourquoi Rebel Moon est classé PG-13 sur la plateforme de streaming, au grand dam de certains qui auraient aimé que le réalisateur n'ait pas à brider ses envies. Pas d'inquiétude, il y a pensé.

Un acteur de Rebel Moon dévoile la durée de ses futures versions étendues et choque le casting

Le réalisateur a confié qu'il prévoit une director's cut de ses deux nouveaux films. Ils seront classés R, ce qui veut dire que les Américains de moins de 17 ans ne pourront pas les voir, à moins d'être accompagnés d'un adulte. C'est l'occasion d'étendre leur durée en y ajoutant des scènes tournées mais n'ayant pas été utilisées dans le montage final. De combien exactement ? L'acteur Ray Fisher, qui joue Darrian Bloodaxe, vend la mèche lors d'une conférence : “[les films] seront beaucoup plus longs. […] il y a encore une heure de film, alors imaginez encore 30 % de temps pendant lequel nous pouvons vraiment découvrir qui sont ces personnages, leurs histoires et leur culture”.

Les autres acteurs présents n'étaient visiblement pas au courant et en restent presque sans voix. “Attend, une heure de plus ?”, “c'est vrai ?” demandent respectivement Michiel Huisman et E. Duffy. “Oui, une heure de plus, par partie je crois”, répond Fisher. Concrètement, les versions étendues de Rebel Moon feront environ 3h contre 2h pour les “normales”.

On a du mal à comprendre les réactions du casting. La director's cut de Justice League dure 4h, et que dire des versions longues du Seigneur des Anneaux sortis entre 2001 et 2003 (la plus “courte” dure 3h48). Vu l'envergure du projet, on aurait plutôt tendance à dire qu'avec 4h au total, Rebel Moon risque d'être un peu court. Verdict le 22 décembre 2023 puis le 19 avril 2024.

