Offrez-vous le Chromecast HD avec Google TV pour moins de 29 €

Amazon et l'enseigne française E. Leclerc se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs de profiter d'une belle affaire sur un Chromecast. Pour le Black Friday, le Chromecast HD avec Google TV est en effet proposé à moins de 29 euros.

La période associée à la semaine du Black Friday continue sa route avec ce nouveau bon plan dédié à un Chromecast. Au cours de l'événement commercial, le Chromecast HD avec Google TV est vendu par Amazon et l'enseigne E. Leclerc au tarif exact de 28,90 euros. Cela correspond au meilleur prix constaté jusqu'à présent.

Proposé dans un coloris blanc, le modèle 2022 du Google Chromecast avec Google TV est une passerelle multimédia qui prend en charge la résolution HD. Relié au port HDMI du téléviseur, l'appareil se connecte grâce au Wi-Fi et est compatible avec de nombreuses applications de streaming (Netflix, Prime Amazon, myCANAL, YouTube,…). L'objet connecté dispose également de l'assistant vocal Google Assistant et est accompagné d'une télécommande. Et en plus de la télécommande, le Chromecast HD est fourni avec deux piles AAA, un câble d'alimentation long de 1,5 mètre et un adaptateur secteur.

Pour plus d'informations sur la passerelle multimédia signée Google, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre article consacré au test du Chromecast avec Google TV (HD – 2022).