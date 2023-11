C'est déjà le Black Friday chez Fnac/Darty ! Pendant plus de deux semaines, les deux sites e-commerce français vous permettent de profiter d'une remise de 50% sur l'achat d'une enceinte connectée de la marque Harman Kardon.

Les sites du groupe Fnac/Darty ont récemment mis en avant des offres promotionnelles à l'occasion du prochain Black Friday. Parmi les offres promotionnelles proposées en avant-première, on retrouve notamment une enceinte sans fil connectée de la marque Harman Kardon.

Ainsi, jusqu'au 27 novembre prochain, l'enceinte Harman Kardon Citation One MK3 est vendue par les deux sites e-commerce français au prix de 99,99 euros au lieu de 199,99 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part de Fnac/Darty. Pour information, l'objet connecté bénéficie de la livraison gratuite à domicile ou en magasin.

Disponible dans un joli coloris gris, l'Harman Kardon Citation One MK3 est une enceinte sans fil qui dispose d'une puissance RMS de 40 Watts, d'un tweeter de 20 mm, d'un woofer de 89 mm, d'un niveau sonore de 80 dB, d'un microphone embarqué avec fonction mute ou bien encore du Google Assistant intégré. Compatible avec le Wi-Fi AC Dual Band, le Bluetooth 4.2, le Chromecast et l'AirPlay, l'objet connecté affiche des dimensions de 140 x 188 x 140 mm et un poids de 2 kilos.

Enfin, l'enceinte Harman Kardon Citation One MK3 fonctionne grâce à une alimentation sur secteur. Vous aurez également la possibilité d'amplifier l'intensité de vos contenus en jumelant une deuxième enceinte de la gamme Citation.