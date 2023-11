Black Friday Boulanger : jusqu’à -25% sur les enceintes et Home Cinema Sonos

Boulanger célèbre le Black Friday en grandes pompes et casse le prix des enceintes et Home Cinema Sonos avec des réductions exceptionnelles allant jusqu’à -25%. On vous en dit plus sur les offres ci-dessous.

Le Black Friday chez Boulanger est l’occasion rêvée pour les amateurs de son de qualité. Du 17 au 27 novembre, profitez d'une symphonie de réductions allant jusqu'à -25% sur les systèmes Home Cinema et les enceintes Sonos. C'est le moment idéal pour enrichir votre expérience auditive à domicile avec du matériel haut de gamme à des prix harmonieux.

Parmi les offres, on trouve notamment :

110€ de réduction sur le Home Cinema Sonos Beam dernière génération

50€ de réduction sur les enceintes nomades Sonos Roam et Roam SL

25% de réduction sur l’enceinte résidentielle One SL et l’enceinte nomade Move 1

130€ de réduction sur l’enceinte Sonos Five, la plus puissante de l’enseigne

Jusqu’à -25% sur les Home Cinema Sonos chez Boulanger

Grâce au Black Friday chez Boulanger, vous pouvez en effet profiter du Home Cinema Sonos Beam dernière génération avec une réduction incroyable de 110€ ! Le Home Cinema se retrouve ainsi accessible pour seulement 439€ au lieu de 549€.

Véritable bijou de technologie, ce Home Cinema intégre cinq haut-parleurs et un processeur plus rapide dans un boîtier compact de 65 cm de largeur. Il promet notamment une expérience sonore immersive et précise grâce au HDMI eARC et la prise en charge de Dolby Atmos​.

Son design est épuré, avec une finition mate et un logo discret, et il est disponible en noir ou blanc pour s'intégrer harmonieusement dans tous les intérieurs​​. Pour la connectivité, il mise sur HDMI ARC/eARC et le Wi-Fi, favorisant la diffusion audio de haute résolution au détriment du Bluetooth​​. Bien plus qu'une barre de son, c'est une pièce centrale acoustique pour les audiophiles avertis.

Boulanger vous propose également :

200€ de remise sur la Sonos Arc à 799€

60€ de remise sur la Sonos Ray à 239€

180€ de remise sur la Sonos Sub à 719€

100€ de remise sur la Sonos Sub Mini

Jusqu’à 130€ de remise sur les enceintes Sonos chez Boulanger

Pendant le Black Friday, Boulanger vous propose également des offres incroyables sur plusieurs modèles d’enceintes, nomades comme résidentielles et d’entrée de gamme comme premium.

Vous pouvez par exemple vous procurer les enceintes Sonos Roam et Roam SL avec une réduction de 50€. Elles se retrouvent ainsi accessibles à 149€ pour la Sonos Roam et 129€ pour la Sonos Roam SL.

Les Sonos Roam et Roam SL incarnent la portabilité et la performance dans le domaine des enceintes compactes. Partageant le même design épuré et une architecture sonore robuste, ces deux modèles offrent une qualité sonore exceptionnelle pour leur taille et sont conçus pour résister à l'eau et à la poussière​​.

Moins chère, la Roam SL se distingue par l'absence de microphone intégré, ce qui la prive de commandes vocales et de fonctionnalités comme le Trueplay automatique et le Sound Swap​​. Légèrement plus coûteuse, la Roam intègre de son côté des assistants intelligents, proposant une expérience plus riche pour ceux qui recherchent l'interaction vocale et une adaptation sonore intelligente​​.

En prime, Boulanger vous propose pour toute cette fin d’année une remise de 25% sur les enceintes One SL et Move 1. Du 27 octobre au 31 décembre, vous pouvez ainsi vous procurer :

L’enceinte résidentielle Sonos One SL à 149€

L’enceinte nomade Sonos Move 1 à 329€

La Sonos One SL est une enceinte mono Wi-Fi multiroom qui brille par sa simplicité d'utilisation et sa compatibilité AirPlay 2, bien qu'elle n'inclut pas d'assistant vocal comme sa consœur la Sonos One. Elle offre une expérience audio immersive malgré sa compacité, avec des dimensions de près de 12 cm de largeur et de hauteur, et un poids de 1.85 kg, assurant ainsi une intégration aisée dans tout espace de vie.

De son côté, la Sonos Move, avec sa robustesse certifiée IP56, son assistant vocal intégré, et sa capacité à fonctionner en Bluetooth et Wi-Fi, s'établit comme une enceinte nomade de choix. Sa batterie amovible assure une autonomie de 10 heures, et elle est conçue pour résister aux éléments, ce qui en fait un compagnon idéal pour une écoute de qualité à l'intérieur comme à l'extérieur​.

Enfin, pour tous les retardataires, Boulanger propose une offre exclusive disponible uniquement pendant le Cyber Monday, soit le lundi 27 novembre prochain : 130€ de remise sur la Sonos Five qui se retrouve à 519€ seulement.

La Sonos Five, héritière de la Play:5, est une enceinte qui incarne la puissance et l'élégance dans l'écosystème Sonos. Avec un nouveau processeur et une mémoire améliorée pour optimiser le logiciel Sonos S2 et le NFC pour un appairage simplifié, elle se positionne en tant que pièce maîtresse de tout système audio domestique de haute fidélité​​. Son design sophistiqué, disponible en noir et blanc, intègre des commandes tactiles capacitives et la technologie Trueplay pour une acoustique ajustée à l'environnement​​. Malgré l'absence de fonctions intelligentes intégrées, la Five excelle dans la connectivité avec plus de 100 services musicaux et le support d'AirPlay 2, promettant une expérience sonore riche et immersive​​.

