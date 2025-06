Huawei est sur le point ne plus avoir besoin des États-Unis pour fabriquer les meilleurs smartphones du marché

Huawei annonce un progrès remarquable dans la fabrication de puces de smartphones. Le fabricant avance avoir réussi à se hisser à une génération seulement de retard derrière les États-Unis. En quelques années, la marque, frappée par de lourdes sanctions américaines, a su développer un écosystème de solutions en interne – qui lui permettent aujourd'hui de s'affranchir quasiment de toutes les technologies protégées par des brevets américains.

Et si Huawei revenait très vite sur le devant de la scène comme la meilleure marque de smartphones au monde ? Le patron de la firme Ren Zhengfei révèle un progrès majeur dans sa stratégie visant à devenir indépendant des technologies américaines. Sa dernière puce Kirin X90 conçue en interne et construite par la firme chinoise SMIC est maintenant sur le node 5 nm l'un des plus avancés du marché.

Qui n'est finalement, comme l'affirme le responsable, plus qu'une génération derrière la puce qui équipe les derniers iPhone et smartphones Samsung actuellement en vente – elle même gravée en 3 nm. On note au demeurant que TSMC et Samsung commencent en ce moment à graver des puces encore plus avancées sur le node 2 nm, qui devrait se retrouver dans des appareils dévoilés dans les prochains mois.

Huawei annonce une nouvelle victoire majeure dans sa prise d'indépendance vis à vis des États-Unis

Cette poussée technologique n'en est pas moins impressionnante, au vu des technologies de pointe nécessaires à ce type d'accomplissement. Surtout, elle rapproche la marque d'un horizon à partir duquel les lourdes sanctions américaines dont elle fait l'objet depuis le début de la décennie 2020 ne seront plus un problème pour la croissance de ses activités.

On le rappelle, avant ces sanctions, Huawei s'était hissé au second trimestre 2020 à la première place des ventes de smartphones mondiales. Les mesures de rétorsion internationales avaient depuis forcé la marque à développer ses alternatives aux technologies ARM et au système d'exploitation Android et plus largement à l'ensemble des services de Google. De HarmonyOS au magasin d'applications Gallery, cette première étape semble déjà en grande partie achevée.

Restait donc la partie matérielle, avec notamment les puces – un élément particulièrement difficile à fabriquer au niveau requis dans les smartphones modernes. Le passage à des puces Kirin 5 nm est en soi déjà une belle victoire. Qui augure un retour maintenant assez rapide sur le devant de la scène. N'en déplaise aux États-Unis.