L’épisode final de House of the Dragon saison 2 a fuité, attention aux spoilers

Alors que les fans attendent la diffusion du dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon le 4 août, un compte TikTok a publié plusieurs vidéos de ce dernier. Elles sont désormais accessibles à tout le monde.



L'attente fut longue, mais cette fois, on y est ! Le 4 août 2024 sera diffusé le dernier épisode de la saison 2 de House of Dragon, spin-off de Game of Thrones prenant place un peu moins de 200 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen, célèbre personnage de la saga. Disponible sur Max, la série se concentre sur la famille Targaryen et ses dragons. Au lieu de désigner l'aînée de ses petits-enfants pour lui succéder, la princesse Rhaenys, le roi Jaehaerys nomme son premier petit-fils, Viserys. Il estime qu'une femme ne pourra pas gouverner correctement.

S'en suit tout un tas de péripéties qui aboutissent à la guerre entre Rhaenyra, fille aînée de Viserys, et Alicent, sa femme, pour le contrôle des Sept Couronnes. Conflits politiques, scènes de batailles époustouflantes… Ce n'est pas pour rien que House of the Dragon bat des records. Et comme souvent avec les séries à succès, certaines personnes n'hésitent pas à tout faire pour diffuser des épisodes avant leur date de sortie officielle. C'est ce qui est arrivé avec le final de la saison 2.

L'épisode final de House of the Dragon saison 2 a été publié sur TikTok avant sa sortie

Pendant quelques heures, un compte TikTok depuis supprimé proposait plus d'une douzaine de vidéos du dernier épisode de la série d'HBO. Au total, environ 30 minutes étaient visibles. Internet étant ce qu'il est, il est très facile de visionner ces bouts de scènes sur d'autres plateformes comme Reddit ou X (Twitter). Pour éviter d'être bannis, des utilisateurs choisissent la subtilité en décrivant les vidéos sous forme de texte uniquement. Gare aux spoilers si vous fréquentez ces réseaux sociaux.

On se rappelle que 2 jours avant sa sortie en 2022, l'épisode final de la saison 1 de House of the Dragon avait également été diffusé de manière illégale. Une fuite en provenance d'un partenaire d'HBO dans la distribution de la série en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique. Pour le moment, l'origine du dernier “leak” n'est pas connue.

Source : Variety