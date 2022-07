House of the Dragon : la dernière bande-annonce promet de nouvelles batailles pour le trône

La sortie de House of the Dragon approche à grands pas, et pour faire encore un peu patienter les fans, HBO a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui met l'accent sur le choix difficile de l'héritier du Trône de fer.

Après un premier trailer qui avait donné le ton de la prochaine série préquelle de Game of Thrones puis un teaser nous donnant un premier aperçu des célèbres dragons cracheurs de feu, HBO a enfin diffusé une nouvelle bande-annonce plus longue de près de trois minutes pour House of the Dragon. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que celle-ci est encore une fois pleine de dragons, mais aussi de membres de la famille blonde des Targaryens.

La famille Targaryen a connu des moments difficiles dans Game of Thrones, mais elle n'a jamais eu de conflit interne. Cette nouvelle série va dépeindre la guerre civile qui a éclaté à Westeros 200 ans dans le passé pour le règne des Sept Royaumes – et cette dernière bande-annonce montre à quel point cette guerre va se transformer en une lutte pour la succession comme nous n’en avons jamais vu. Elle est basée sur le livre “Fire & Blood” de George R.R. Martin, et plus précisément sur The Dying of the Dragons, une novella qui se trouve dans le roman de 2018.

La série House of the Dragon sera remplie de dragons

Cette guerre civile, également connue sous le nom de « Danse des dragons », marquera la chute spectaculaire de la maison Targaryen. La bande-annonce nous présente la plupart des personnages principaux, dont le roi Viserys (joué par Paddy Considine), son frère Daemon (Matt Smith), la fille du roi, Rhaenyra (Emma D'Arcy), et sa meilleure amie Alicent (Olivia Cooke). Après le mariage du roi et d'Alicent, tout explose et « évolue lentement vers cette gigantesque bataille entre deux camps », a expliqué le showrunner Miguel Sapochnik.

En effet, la série décrira les conséquences de la décision du roi Viserys Targaryen de choisir sa fille, la princesse Rhaenyra Targaryen, comme successeur au trône de fer, au lieu de l'héritier légitime, le prince Daemon Targaryen. House of the Dragon devrait donc plaire à tous ceux qui adorent les luttes pour le pouvoir. La série de 10 épisodes arrivera le dimanche 21 août à 21 heures sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max. En France, il faudra attendre le 31 août avant de découvrir les premiers épisodes sur OCS.