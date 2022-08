House of the Dragon : le premier épisode réunit presque 10 millions de spectateurs, record battu pour HBO

House of the Dragon a réalisé le meilleur démarrage de l’histoire de HBO. En effet, presque 10 millions de téléspectateurs se sont laissé tenter par le premier épisode de la série événement. À titre de comparaison, le dernier épisode de Game of Thrones avait été diffusé devant 13,7 millions de téléspectateurs.

Les premières critiques avaient donné le ton, en annonçant un digne successeur de Game of Thrones. Il semblerait que le public soit déjà au rendez-vous. D’après HBO, ils étaient 9,986 millions devant leur télévision (ou autre écran) à suivre le démarrage du spin-off de la série culte. Alors que l’on pensait la saga morte sur petit écran, House of the Dragon réalise donc le meilleur démarrage de l’histoire de la chaîne américaine.

« C’était merveilleux de voir des millions de fans de Game of Thrones revenir avec nous à Westeros hier soir », a commenté Casey Bloys, responsable du contenu pour HBO. « House of the Dragon met en scène un casting et une équipe incroyablement talentueux qui se sont investis corps et âme dans la production, et nous sommes ravis de la réaction positive des téléspectateurs. »

House of the Dragon réussit son pari et entre dans l’histoire

Si Game of Thrones a dû attendre un peu avant de rencontrer le même succès, son épisode final avait tout de même réuni 13,7 millions de téléspectateurs en simultané. En comptant les services de streaming de SVOD, ce chiffre grimpe à 19 millions. Pour l’heure, ce premier épisode semble donc atténuer les craintes de certains concernant l’avenir de la saga de Georges R.R. Martin sur petit écran.

En effet, après la réception catastrophique du final de Game of Thrones, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de son spin-off. Reste désormais à savoir si cet accueil positif se prolongera sur la durée. House of the Dragon va en effet devoir faire face à une rude concurrence à partir du 2 septembre prochain, date de diffusion des Anneaux du Pouvoir, la série d’Amazon tirée de l’univers du Seigneur des Anneaux.